Incêndios em comércios mobilizam bombeiros na madrugada desta terça (25/8)

Dois estabelecimentos são atingidos por incêndios no DF, na madrugada desta terça-feira (25/8) - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Por Beatriz Ocké—O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado duas vezes em um intervalo de aproximadamente três horas para combater incêndios em estabelecimentos no DF, na madrugada desta terça-feira (25/8). Nas duas ocorrências, registradas no Gama e no Paranoá, não houve feridos.

No ínicio da madrugada, o fogo tomou conta de um cômodo em uma lanchonete na quadra 22 do Gama, por volta das 0h20. A equipe de socorro enviou três viaturas ao local. Após protocolo de gerenciamento de riscos e buscas por possíveis vítimas, os bombeiros iniciaram o processo de rescaldo do material atingido pelo incêndio.

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Sem vítimas identificadas, o proprietário da lanchonete foi orientado a isolar e desligar a energia do local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

No Paranoá, por volta das 3h30, uma padaria localizada no Condomínio Mansões entre Lagos também foi atingida por um incêndio. No local, a equipe identificou o foco das chamas no interior do prédio e iniciou os processos de isolamento da área e identificação de vítimas.

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Segundo a corporação, não foi encontrado nenhum ferido e o fogo foi extinguido por meio de técnica de ventilação tática e o uso de água para o rescaldo. Após o combate, a perícia foi acionada para investigar as causas que resultaram no incêndio.



