Sete aves e um jabuti são resgatados de cativeiros

Por Luiz Francisco* - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou sete aves e um jabuti durante fiscalizações realizadas em residências nas regiões do Riacho Fundo I, Taguatinga Sul e Sobradinho I, nesta terça-feira (25/8).
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Segundo o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), os policiais constataram a criação irregular de sete aves da fauna silvestre, sendo três coleiros-baianos, um papagaio-verdadeiro, um periquito-rei, um papa-capim e um coleirinho. A espécie do jabuti não foi informada. Além dos animais, as equipes apreenderam sete gaiolas e uma armadilha utilizada para capturar os pássaros.
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Diante das infrações, foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para cada responsável pelo crime ambiental de criação irregular. Os animais resgatados, juntamente com os equipamentos do cativeiro, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para acolhimento e tratamento adequado.
* Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates
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