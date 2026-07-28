Sagui ferido é resgatado após ser encontrado debilitado no Núcleo Bandeirante - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um sagui ferido foi resgatado na manhã desta terça-feira (28/7), após ser encontrado debilitado na Avenida Central, no Núcleo Bandeirante. O animal apresentava ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Fauna Silvestre, onde passará por avaliação clínica e receberá os cuidados necessários para sua recuperação.

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O resgate foi realizado por equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após acionamento do Centro de Operações da corporação por volta das 7h47. Os policiais se deslocaram até o local e fizeram o manejo seguro do primata, garantindo que ele fosse transportado sem riscos até a unidade veterinária especializada.

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Segundo a PMDF, os saguis são primatas frequentemente encontrados em áreas urbanas do Distrito Federal devido à proximidade entre regiões habitadas e fragmentos de mata nativa. Apesar de serem comuns, o contato direto com esses animais pode causar estresse e representar riscos tanto para o primata quanto para as pessoas.

A orientação é que, ao encontrar um animal silvestre ferido, debilitado ou fora de seu habitat natural, a população não tente capturá-lo nem alimentá-lo. Nesses casos, o recomendado é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 para que uma equipe especializada do BPMA realize o resgate de forma adequada.

De acordo com a corporação, o trabalho do Batalhão de Polícia Militar Ambiental é fundamental para garantir a proteção da fauna silvestre, promovendo o atendimento especializado aos animais e contribuindo para a conservação das espécies e o equilíbrio ambiental.