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DENÚNCIA

Moradores de quadra da Asa Norte denunciam corte de Ipê amarelo

Comunidade afirma que a árvore estava saudável e critica falta de comunicação; Novacap responde que havia risco de queda

Crianças escreveram
Crianças escreveram "Novacap criminosa" na placa de identificação do ipê - (crédito: Beatriz Ocke/ CB/D.A Press)

Por Beatriz Ocké

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Moradores da quadra e alunos de escola localizada na SQN 115, na Asa Norte, denunciam e pedem explicações à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) sobre a retirada de um Ipê Amarelo que fazia parte da quadra há 15 anos. A árvore, que já estava florida, foi cortada no dia 18 de agosto. A denúncia também foi enviada à ouvidoria do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).

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Quando questionados sobre o que achavam da retirada do ipê, as crianças gritam:  “Muito ruim”. Na placa de identificação, ao lado de onde estava localizado o ipê, escreveram a frase “Novacap criminosa”. Uma das crianças aponta para a placa e afirma: “É isso que achamos, o que está escrito na placa”, relata. Outra diz “Horrível, tiraram nossa sombrinha”. 

A árvore, querida por moradores e frequentadores da quadra, era o único ipê totalmente florido da região e se destacava entre os prédios. A moradora Cristina Campos conta que chorou quando viu o corte. “Eu fiz os últimos registros do Ipê. Não sabia que eles iam fazer isso, jamais. Eles não nos informaram e isso é muito grave”, diz. 

Segundo a botânica e prefeita da quadra, Vera Coradin, o ipê estava saudável e com o tronco sadio. Ela afirma que há dois meses, a Novacap entrou em contato com ela para avisar que pretendiam cortar a árvore. “Eles julgava que o tronco da árvore estava inclinado e sendo arrancado da terra, ”explica. 

O argumento apresentado pela companhia seria o perigo de a árvore tombar em cima de um aparelho de ginástica ao lado da planta. “Essa árvore já é inclinada assim há mais de 15 anos. Ela já tinha criado uma outra raiz de suporte para contrabalancear a inclinação do tronco e sustentar ela em pé”, justifica Vera. Além disso, a prefeita defende que, em caso de queda, o ipê teria caído em direção ao lado contrário do aparelho. “Quando eles cortaram deu para ver que ele caiu pro lado do mato e não do equipamento”, defende. 

Vera estava fora de casa quando recebeu a ligação da diretora da Novacap, na terça-feira (18), afirmando que agentes da companhia estavam cortando a árvore naquele momento. “Eu liguei de volta, tentei fazer de tudo, mas eles não escutam a população. Fazem uma análise superficial e sem critérios”, desabafa. 

Ainda nos últimos dias, a prefeita afirma ter contactado também a Administração Regional do Plano Piloto. Segundo ela, a administração comunicou que não havia sido informada da retirada da árvore e que lamentava a situação. 

Procurada pela reportagem, a administração esclareceu que “não foi acionada para a execução do serviço e não participou da intervenção realizada no local e que, portanto, não tem como se manifestar quanto aos procedimentos adotados no local”. 

  • Agentes da Novacap cortaram o ipê no dia 18 de agosto
    Agentes da Novacap cortaram o ipê no dia 18 de agosto Material cedido ao Correio
  • Novacap argumenta que árvore apresentava uma inclinação severa em direção direta aos equipamentos da academia pública
    Novacap argumenta que árvore apresentava uma inclinação severa em direção direta aos equipamentos da academia pública Material cedido ao Correio
  • Cristina Campos está indignada com o corte do ipê
    Cristina Campos está indignada com o corte do ipê Beatriz Ocke/CB/ D.A Press
  • Crianças da escola classe da 115 Norte sentem falta do ipê
    Crianças da escola classe da 115 Norte sentem falta do ipê Beatriz Ocke/CB/ D.A Press
  • O ipê estava completamento florido quando foi retirado
    O ipê estava completamento florido quando foi retirado Material cedido ao Correio
  • Vera Coradin é prefeita da quadra e botânica. Ela afirma que a planta estava saudável e apresentava o tronco inclinado há 15 anos
    Vera Coradin é prefeita da quadra e botânica. Ela afirma que a planta estava saudável e apresentava o tronco inclinado há 15 anos Beatriz Ocke/CB/ D.A Press

Célia Guimarães é vice-diretora da escola classe da 115 Norte e também está indignada. “As crianças disseram era um crime e perguntaram o porquê disso. Elas brincam aqui todo dia, todo mundo tinha amor pelo ipê amarelo”, destaca a educadora. 

Em nota enviada ao Correio, a NovaCap informou que a supressão do ipê-amarelo foi realizada estritamente por motivos de segurança pública e prevenção de acidentes. Segundo o órgão, vistorias técnicas e imagens constataram que "o exemplar apresentava uma inclinação severa em direção direta aos equipamentos da academia pública, além da identificação de sinais claros de seccionamento nas raízes, o que reduz a sustentação do tronco e eleva o risco de queda iminente sobre os frequentadores do espaço”.

Ainda na nota, a Novacap explicou que, no momento da retirada, a árvore não apresentava mais floração ativa. Por fim, o órgão afirmou que compreende e compartilha do carinho e da preocupação da comunidade com a arborização da capital, mas que reforça que a “preservação da vida e a integridade física dos pedestres e usuários dos equipamentos públicos são prioridades absolutas, tornando a intervenção necessária e urgente”. 

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) confirmou o recebimento da denúncia e afirmou que o caso está em análise.  

Mesmo após uma semana da supressão do ipê amarelo, o clima na quadra continua de tristeza e revolta. A prefeita cita a falta de comunicação da Novacap com os moradores da quadra como motivo de maior insatisfação. “Eles não escutam a população que mora aqui há anos e conhece o ipê. Ainda por cima, cortam na época do florescimento, quando ela estava linda. Dava para ver à metros de distância”, afirma Vera. 

Ela pede à NovaCap uma comunicação mais próxima com os moradores e a prefeitura para a consulta das demandas que afetam a comunidade do local. “Precisamos ser consultados antes de um ato como esse, não de respostas e explicações superficiais e sem critérios”, diz. 

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Por Correio Braziliense
postado em 25/08/2026 17:26
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