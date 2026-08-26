Tombamento de carreta com combustível interdita totalmente a BR-020

Veículo tombou no canteiro central e provocou o vazamento de gasolina e diesel S10 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta carregada de combustíveis provocou a interdição total da BR-020 nos dois sentidos, na altura da Embrapa, em Planaltina, na descida do DVO. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (25/8), por volta das 23h30, e a pista permanece completamente travada na manhã desta quarta-feira (26) sem previsão de liberação. O bloqueio afeta tanto o fluxo de quem segue de Planaltina para Brasília quanto no sentido oposto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo tombou no canteiro central e provocou o vazamento de gasolina e diesel S10.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sete viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, sendo duas especializadas em produtos perigosos. As equipes atuaram na contenção e no gerenciamento do combustível derramado para afastar riscos de incêndio e garantir a segurança na via. A empresa Ambipar foi acionada para realizar o transbordo da carga e a remoção da carreta.

Leia também: Moradores do 26 de Setembro fecham Estrutural por falta de energia

O condutor do veículo foi avaliado pelos socorristas e não apresentava lesões aparentes. Consciente e estável, ele assinou o termo de recusa de atendimento médico e não precisou ser transportado a um hospital. As causas da dinâmica do sinistro ainda são desconhecidas, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou encarregada do gerenciamento do trânsito no local.

Diante do travamento na BR-020, o CBMDF orienta os motoristas a evitarem o trecho e utilizarem caminhos alternativos. Os desvios indicados pelas autoridades estão sendo feitos na pista de acesso ao Colégio Agrícola, pelo Morro da Capelinha, e na altura do Mestre D'Armas.