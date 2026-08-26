Previsão de liberação da BR-020 após tombamento de carreta é às 12h, diz PRF

A BR-020 deve ter o tráfego normalizado por volta das 12h segundo previsão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O tráfego de veículos na BR-020 deve ser liberado por volta das 12h desta quarta-feira (26/8), segundo previsão da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trecho, na altura da Embrapa, em Planaltina, está interditado nos dois sentidos desde a noite de terça-feira (25/8), quando uma carreta carregada com combustíveis tombou na descida do DVO.

O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 23h30 e provocou o vazamento de gasolina e diesel S10. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou sete viaturas para atender a ocorrência, entre elas duas equipes preparadas para lidar com produtos perigosos. A Ambipar foi chamada para fazer a transferência do combustível e retirar a carreta da rodovia.

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O condutor foi examinado pelos bombeiros e não apresentava ferimentos aparentes. Ele estava consciente e estável e optou por não ser levado ao hospital. Até a conclusão dos trabalhos, a PRF permanece responsável pela organização do trânsito. Motoristas devem evitar a região e podem utilizar como alternativas o acesso ao Colégio Agrícola, pelo Morro da Capelinha, e a área do Mestre D'Armas.