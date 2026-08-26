"O 'poder que ama' é masculinidade tóxica", diz Ed René Kivitz, em evento

TCU promove debate sobre prevenção ao feminicídio e o fortalecimento das políticas públicas de gênero - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas da União (TCU) promoveu, nesta quarta-feira (26/8), o painel "Vidas Interrompidas – A jornada da mulher em busca de proteção do Estado", com o objetivo de refletir sobre a prevenção ao feminicídio e o fortalecimento das políticas públicas de gênero. Convidado para o debate, o pastor, teólogo e comunicador Ed René Kivitz enfatizou a urgência de os homens encararem a própria subjetividade para romper com a cultura de domínio e violência.

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"O 'poder que ama' é, na verdade, uma manifestação de masculinidade tóxica, que se disfarça de controle, domínio e opressão sob o pretexto de afeto. Esse modelo destrutivo, que busca a posse absoluta, não condiz com a natureza divina. Deus não é um poder que ama, mas um amor onipotente", reforça o religioso, provocando a plateia sobre a necessidade de autocrítica e diálogo com as famílias.

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Ed René Kivitz e ministro Vital do Rêgo participaram do encontro (foto: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

Como resposta institucional às reflexões do painel, o Ministro Vital do Rêgo, presidente do TCU, ressalta o empenho da corte na promoção da igualdade de gênero. Para enfrentar a sub-representação feminina nos cargos de carreira — em que as mulheres ocupam atualmente 25% das vagas, apesar de representarem 38% do quadro geral —, o TCU anuncia a criação de um curso preparatório exclusivo para mulheres interessadas em ingressar na auditoria do órgão.

O evento conta ainda com uma roda de conversa onde participantes da plateia relataram experiências de engajamento masculino e sensibilização no combate à violência doméstica. Os depoimentos reforçam que o enfrentamento ao feminicídio e a transformação da cultura patriarcal exigem uma atuação conjunta entre a escuta humanizada, o compromisso das instituições e a mudança prática nas relações interpessoais.

No auditório, a maior parte da plateia é composta de homens. "Isso é muito bom. Não adianta falarmos para nossa própria bolha. Muito se fala sobre o feminicídio ser um problema entre as mulheres. Mas, na verdade, é um problema dos homens, os causadores disso", comenta uma servidora, ao elogiar a iniciativa.