Carreta tombada na BR-020: PRF isola pista por risco de incêndio e explosão

O risco de incêndio e explosão provocado pela presença de combustíveis inflamáveis mantém a BR-020 interditada nos dois sentidos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O risco operacional de incêndio e explosão provocado pela presença de combustíveis inflamáveis mantém a BR-020 interditada nos dois sentidos, em Planaltina, nesta quarta-feira (26/8). A operação do transbordo começou por volta das 10h30 desta quarta-feira (26/8) e ocorre na altura da Embrapa, na descida do DVO. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o isolamento da área é uma medida de segurança diante do tombamento de uma carreta. O cenário exige atenção também pelas condições de calor e tempo seco, com temperatura de 32°C e umidade mínima de 25%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo Raphael Sampaio, chefe da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF-DF), a preocupação está relacionada à natureza inflamável da carga. O veículo transporta aproximadamente 35 mil litros de combustíveis: 20 mil litros de gasolina C, 5 mil litros de óleo diesel S10 e 10 mil litros de óleo diesel S500.

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A empresa que realiza este trabalho é a Ambipar, acionada pelo CBMDF após a limpeza da via. O transbordo é a etapa mais demorada, perigosa, e complexa da ocorrência, justamente por envolver diferentes tipos de combustível. "Após a transferência da carga, será possível destombar o veículo e avaliar a liberação da rodovia", destacou o comandante. A previsão da PRF é que o tráfego seja retomado a partir das 13h, caso os trabalhos sejam concluídos conforme o planejado.

O tombamento ocorreu por volta das 23h30 de terça-feira (25/8) e provocou um pequeno vazamento de combustível. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou na contenção do produto. De acordo com a PRF, a pista estava molhada no momento do acidente, após possível chuva durante a noite, o que pode ter influenciado a favor do sinistro de trânsito. "Nessa via é muito comum o tombamento de carretas, especialmente para quem está no sentido de declivo da via", descreveu Sampaio. A carreta havia saído de Senador Canedo (GO) e seguia para Paratinga (BA).