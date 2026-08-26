"Vamos dar oportunidade ao jovem de se formar profissionalmente", diz Grass

Leandro Grass panfletou em frente a uma universidade em Taguatinga e conversou com os jovens sobre oportunidades de futuro profissional - (crédito: Mila Ferreira/CB)

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) , visitou uma universidade particular em Taguatinga na manhã desta quarta-feira (26/8), conversou com estudantes e afirmou que, caso eleito, vai trabalhar para dar aos jovens a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

“Temos compromisso com a educação. Vamos apostar no jovem aqui de Brasília, dando a ele oportunidade do primeiro emprego, da bolsa estágio. Dar ao jovem a oportunidade de ter experiência profissional. Muitas vezes, o jovem chega ao mercado de trabalho e não é contratado por falta de experiência. Queremos garantir que as empresas do DF tenham um olhar para a juventude, principalmente para estudantes universitários e recém-formados”, afirmou Leandro.

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Na oportunidade, o candidato defendeu uma política de ocupação de áreas abandonadas em Taguatinga, com incentivo fiscal dado pelo governo, principalmente o IPTU progressivo para que empresas se instalem na região. “Taguatinga é o coração econômico de Brasília, tem uma força para geração de emprego muito grande , mas está abandonada, o comércio está sofrendo com assaltos, roubos e furtos, além do abandono e desocupação de áreas que poderiam estar vivas para a geração de emprego e renda”, comentou Leandro.