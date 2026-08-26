Bombeiros atuam no resfriamento de caminhão tombado na BR-020

Segundo a primeira-tenente e porta-voz do CBMDF, Ducilamar Araújo, um dos quatro tanques da carreta apresentou vazamento após o tombamento. “Os bombeiros tiveram que realizar a limpeza com água. Também utilizamos espuma para resfriar o calor do veículo”, explicou.

A preocupação dos bombeiros é evitar que os gases liberados pelo combustível entrem em contato com alguma fonte de ignição. “Quando o combustível solta gases, é importante evitar algum tipo de centelha perto dos tanques”, afirmou Ducilamar. Durante o transbordo, a carga é retirada do tanque tombado por meio de uma mangueira e transferida para outro tanque, que está sendo escorado. A previsão é de que o trabalho ainda leve cerca de três horas.

O sinistro ocorreu por volta das 23h30 de terça-feira (25/8), na altura da Embrapa, na descida do DVO. A carreta transportava aproximadamente 35 mil litros de combustíveis — 20 mil litros de gasolina C, 5 mil litros de óleo diesel S10 e 10 mil litros de óleo diesel S500 — e seguia de Senador Canedo (GO) para Paratinga (BA). O tombamento provocou a interdição da BR-020 nos dois sentidos.