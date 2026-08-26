PCDF lança projeto para fortalecer combate à violência contra mulher

As informações referentes aos resultados obtidos a cada semana serão encaminhadas ao delegado-geral adjunto para análise da eficiência do projeto - (crédito: Divulgação: PCDF)

Beatriz Ocké*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta quarta-feira (26/8), o projeto Pronto Atendimento à Mulher. O programa visa intensificar a atuação integrada das unidades policiais no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa irá ampliar medidas relacionadas à prevenção, repressão e investigação desses crimes.

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O Departamento de Polícia Circunscricional (DPC) pelo Departamento de Polícia Especializada (DPE) são os responsáveis por instaurar o projeto. Segundo a diretora do DPE, delegada Ana Carolina Litran, os principais objetivos envolvem fortalecer a pronta resposta policial em situações de risco e aumentar as prisões em flagrante nos crimes previstos na Lei Maria da Penha. “Nosso objetivo é garantir que a mulher em situação de violência tenha uma resposta policial ainda mais rápida, qualificada e efetiva”, destaca.

Outro aspecto que será trabalhado pelo projeto são as denúncias de violência contra a mulher recebidas por meio dos canais telefônicos 197 e 180. Haverá um reforço na investigação das denúncias que estiverem em aberto para que sejam distribuídas às unidades responsáveis pela apuração e acompanhamento dos casos.

A relação entre as denúncias em aberto e os casos apurados será realizada mensalmente pela Divisão de Controle de Denúncias (Dicoe), enquanto a Divisão de Análise Técnica e Estatística (Date) estará responsável por avaliar semanalmente os resultados da iniciativa.

As informações referentes aos resultados obtidos a cada semana serão encaminhadas ao delegado-geral adjunto para análise da eficiência do projeto.