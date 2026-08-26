BR-020 parada: motorista abandona carro e anda a pé para não perder consulta

Por conta da interdição, Élio Alves largou o carro para tentar chegar a tempo em sua consulta, em Sobradinho - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Moradores de Planaltina e trabalhadores que circulam diariamente pela BR-020 estão entre os mais afetados pela interdição da rodovia, em decorrência do tombamento de uma carreta carregada com combustível, na noite de terça-feira (25/8).

Nesta quarta-feira (26/8), Élio Alves, 58 anos, abandonou o carro nas proximidades da 4ª etapa do Roriz, área habitacional de Planaltina, e seguiu a pé pela BR-020 para tentar chegar a tempo na consulta em Sobradinho. Por volta das 12h, ele seguia sob o sol forte, com um guarda-chuva para se proteger do calor. “Eu não podia passar pelo asfalto, a pé. Se eu perder esse exame hoje, pode levar muito tempo para eu conseguir novamente”, afirmou.

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O bloqueio da BR-020 começou após uma carreta tombar por volta das 23h30 de terça-feira (25/8), na altura da Embrapa, em Planaltina, na descida do DVO. O veículo transportava aproximadamente 35 mil litros de combustível e apresentou vazamento após o acidente. O Corpo de Bombeiros atua no local durante o transbordo da carga, enquanto a Polícia Rodoviária Federal mantém a interdição nos dois sentidos da rodovia.