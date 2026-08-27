Ginastas de Brasília convocados para Mundial buscam ajuda para viajar

Oito atletas de Brasília foram convocados para integrar a Seleção Brasileira de Ginástica Acrobática que representará o país no Campeonato Mundial, em setembro, na Itália. As duas equipes da Associação de Ginástica Acrobática (Akros) da capital precisam de 10 passagens aéreas. O programa Compete Brasília, do Governo do Distrito Federal, disponibilizou cinco. Restam, portanto, outras cinco passagens a serem custeadas.

A convocação é resultado de meses de preparação, afirmou a treinadora Sarah Yoshida Arns. Desde o ano passado, os atletas são submetidos a avaliações mensais dentro do processo seletivo da Confederação Brasileira de Ginástica. A vaga na Seleção veio depois de uma rotina intensa de treinos e avaliações.

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De segunda a sexta-feira, os ginastas treinam das 15h30 às 20h. Aos sábados, são mais quatro horas de preparação, das 8h às 12h. Os atletas têm entre 12 e 19 anos e precisam conciliar o alto rendimento com escola, família e vida social.

Agora, porém, o desafio está em conseguir dinheiro para que eles cheguem a Itália. "A ginástica acrobática ainda não é uma modalidade olímpica no Brasil e enfrenta dificuldades para obter patrocínios e apoio financeiro. Na prática, os custos para disputar competições internacionais recaem, em grande parte, sobre os próprios atletas e suas famílias", disse a treinadora.

Cada bilhete para a Itália custa atualmente mais de R$ 7 mil. Além das passagens, cada atleta já desembolsou mais de R$ 5 mil com inscrição, hospedagem e alimentação.

"Para esses jovens, representar o Brasil no Mundial depende não apenas do desempenho construído durante meses de treinamento, mas também da capacidade das famílias de bancar uma conta que pode ultrapassar dezenas de milhares de reais."

Mais informações pelo telefone: (61) 999619280