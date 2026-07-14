Brasileiro de Ginástica Artística traz Rebeca Andrade e mais ginastas a Brasília

Em agosto, Brasília será a casa da ginástica artística no país. Marcado entre os dias 5 e 9 do próximo mês, o Campeonato Brasileiro Loterias CAIXA da modalidade ocorrerá no Ginásio Nilson Nelson, com expectativa de reunir bom público. A disputa contará com a presença da ginasta Rebeca Andrade e outros grandes atletas da categoria. A competição faz parte da preparação do Brasil para disputar o Mundial de Roterdã, na Holanda, em outubro. A etapa importante na corrida por vagas aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Depois de quase dois anos sem competir, Rebeca retornou ao tablado de solo há um mes, no Pan-Americano realizado no Rio de Janeiro, e conquistou a medalha de ouro no salto sobre a mesa, a única prova da qual participou. As também medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira devem competir em Brasília. No masculino, grandes nomes da Seleção Brasileira também estarão presentes, como Arthur Nory, Caio Souza e Diogo Soares.



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"Receber o Campeonato Brasileiro Loterias CAIXA de Ginástica Artística é motivo de muito orgulho para Brasília. Nossa capital se consolida, cada vez mais, como palco dos maiores eventos esportivos do país, oferecendo estrutura de excelência para atletas, equipes e torcedores. Além do impacto esportivo, eventos como este movimentam a economia, impulsionam o turismo, geram emprego e renda e fortalecem a imagem de Brasília como a Capital do Esporte", destacou Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

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*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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