Arruda promete hospital para atender população do Riacho Fundo II

O candidato ao Governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) afirmou que irá "continuar a construir o Riacho Fundo II". O ex-governador disse, durante agenda nesta quarta-feira (27/8), que, no seu eventual segundo mandato, haverá um hospital para atender a população da região. "Assim como o Recanto, o Riacho Fundo também não tem um hospital. A ideia é construir uma unidade hospitalar no Recanto das Emas para receber a população do Riacho Fundo também", disse.

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Arruda também ressaltou que o trânsito é um dos grandes problemas da cidade. "Esse é um problema grave. Eu quero construir um VLT em Taguatinga Sul, na pista que separa Riacho Fundo II e Recanto das Emas", prometeu.

O candidato também comentou sobre o metrô do DF, que teve sua participação direta na construção como secretário de Obras na gestão de Joaquim Roriz. Segundo Arruda, o modal "está sucateado". "Nesses 16 anos, não fizeram mais nada. Agora, estão colhendo apenas o resultado de anos e anos sem investimento no metrô", apontou.

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Além do metrô, Arruda disse que pretende criar uma forma de transporte interbairros. Ele afirma que não é a solução definitiva, mas vai ajudar a desafogar o trânsito. "O projeto já está pronto, mas não tiraram do papel. Vamos botar uma linha de transmissão que vai percorrer entre a EPTG e a EPNB, diluindo um pouco o trânsito dessas regiões", concluiu.