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CONFUSÃO

Novo-DF afirma que Wilker Leão sofreu importunação sexual na UnB

Episódio ocorreu no início da tarde, no campus Darcy Ribeiro. Leão tentava entrar na instituição pela lateral do Instituto Central de Ciências (ICC) Norte quando foi confrontado por estudantes

O partido disse ainda que a assessoria jurídica acompanha o caso e que poderá adotar medidas legais para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos - (crédito: Material cedido ao Correio)
O partido disse ainda que a assessoria jurídica acompanha o caso e que poderá adotar medidas legais para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos - (crédito: Material cedido ao Correio)

O diretório do Partido Novo no Distrito Federal afirmou nesta quarta-feira (26/8) que o candidato a deputado federal Wilker Leão, que concorrerá com o nome de Wilker Sá, foi vítima de importunação sexual durante um tumulto na Universidade de Brasília (UnB). Segundo a legenda, o ato de natureza sexual não consentido teria provocado a reação física do candidato.

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O episódio ocorreu no início da tarde, no campus Darcy Ribeiro. Leão, segundo o partido, realizava ativade de campanha na universidade. No momento da confusão, o candidato estava no Instituto Central de Ciências (ICC) Norte quando foi confrontado por estudantes. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o candidato discutindo com pessoas no local.

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Em nota, o Novo-DF afirmou repudiar qualquer forma de violência, agressão, assédio ou importunação sexual. O partido disse ainda que a assessoria jurídica acompanha o caso e que poderá adotar medidas legais para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos.

Durante a confusão, o portão de acesso ao ICC Norte foi trancado, segundo relatos de estudantes. Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que foi acionada, mas que a situação já havia sido controlada pela segurança da universidade quando os policiais chegaram. A corporação também relatou que após uma conversa com a equipe do candidato, eles deixaram o campus em seguida.

A UnB informou que ativou o protocolo de segurança para conter os envolvidos e dispersar o tumulto. Em nota, a universidade disse repudiar violência, intimidação, ameaças e incitação à violência no ambiente acadêmico. Segundo a instituição, não houve registro de pessoas feridas. A reitoria afirmou que acompanha o caso e que adotará as medidas institucionais cabíveis.

Histórico

Wilker Leão já teve disputas judiciais com a universidade. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou recursos apresentados pela defesa do influenciador e manteve uma condenação por injúria e difamação relacionada a ofensas contra um professor da UnB.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 19:18 / atualizado em 26/08/2026 19:19
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