Novo-DF afirma que Wilker Leão sofreu importunação sexual na UnB

O partido disse ainda que a assessoria jurídica acompanha o caso e que poderá adotar medidas legais para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos - (crédito: Material cedido ao Correio)

O diretório do Partido Novo no Distrito Federal afirmou nesta quarta-feira (26/8) que o candidato a deputado federal Wilker Leão, que concorrerá com o nome de Wilker Sá, foi vítima de importunação sexual durante um tumulto na Universidade de Brasília (UnB). Segundo a legenda, o ato de natureza sexual não consentido teria provocado a reação física do candidato.

O episódio ocorreu no início da tarde, no campus Darcy Ribeiro. Leão, segundo o partido, realizava ativade de campanha na universidade. No momento da confusão, o candidato estava no Instituto Central de Ciências (ICC) Norte quando foi confrontado por estudantes. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o candidato discutindo com pessoas no local.

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Em nota, o Novo-DF afirmou repudiar qualquer forma de violência, agressão, assédio ou importunação sexual. O partido disse ainda que a assessoria jurídica acompanha o caso e que poderá adotar medidas legais para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos.

Durante a confusão, o portão de acesso ao ICC Norte foi trancado, segundo relatos de estudantes. Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que foi acionada, mas que a situação já havia sido controlada pela segurança da universidade quando os policiais chegaram. A corporação também relatou que após uma conversa com a equipe do candidato, eles deixaram o campus em seguida.

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A UnB informou que ativou o protocolo de segurança para conter os envolvidos e dispersar o tumulto. Em nota, a universidade disse repudiar violência, intimidação, ameaças e incitação à violência no ambiente acadêmico. Segundo a instituição, não houve registro de pessoas feridas. A reitoria afirmou que acompanha o caso e que adotará as medidas institucionais cabíveis.

Histórico

Wilker Leão já teve disputas judiciais com a universidade. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou recursos apresentados pela defesa do influenciador e manteve uma condenação por injúria e difamação relacionada a ofensas contra um professor da UnB.