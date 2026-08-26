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LUTO NA MEDICINA

Egyno Sarto, fundador do Grupo OHB, morre aos 101 anos

Nascido em 1924, Sarto deixou São Paulo e chegou à Brasília em 1964, aos 40 anos. Na recém-nascida Capital Federal, fundou a Casa de Saúde e Maternidade Dom Bosco.

Egyno Sarto, fundador do Grupo OHB, morto aos 101 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / @ohb.brasilia)
Egyno Sarto, fundador do Grupo OHB, morto aos 101 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / @ohb.brasilia)

Morreu, aos 101 anos, o médico-cirurgião e fundador do Grupo OHB, Dr. Egyno Sarto. A morte foi comunicada pelo próprio grupo de saúde, por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (26/8). A causa da morte não foi esclarecida. Detalhes como funeral e enterro não foram divulgados. 

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Nascido em 1924, Sarto deixou São Paulo e chegou à Brasília em 1964, aos 40 anos. Na recém-nascida Capital Federal, fundou a Casa de Saúde e Maternidade Dom Bosco. A empreitada foi a primeira maternidade particular de Brasília.

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Ao longo de 62 anos de existência, a instituição se transformou no Grupo OHB. A chegada à cidade aconteceu justamente com o intuito de contribuir com a área da saúde em terras candangas. 

Sarto exerceu a profissão até os 95 anos. Demonstrou, "durante toda a sua trajetória, uma dedicação extraordinária à profissão e ao propósito de cuidar", afirmou o grupo, por meio da nota. O Grupo OHB reúne hospitais, clínicas, consultórios e serviços. 

"Dr. Egyno parte aos 101 anos, deixando uma história que atravessa gerações e permanecerá viva na família, nos profissionais que caminharam ao seu lado e em todas as pessoas alcançadas por sua obra.
Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colaboradores e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Nossa eterna gratidão e homenagem ao Dr. Egyno Sarto. Seu trabalho transformou a saúde de Brasília. Seu legado continuará inspirando o futuro", afirmou o Grupo, no restante da publicação. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 26/08/2026 22:01 / atualizado em 26/08/2026 22:02
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