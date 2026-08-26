UNE repudia ato de Wilker Leão: "UnB não será palco para ameaças"

A União Nacional dos Estudantes (UNE) repudiou a ação de Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo Novo, que utiliza o nome Wilker Sá, nesta quarta-feira (26/8). Segundo a entidade, a instituição de ensino que homenageia Honestino Guimarães, estudante morto durante a ditadura militar, não será “palco para ameaças e intimidações”.

“Não podemos permitir que essa galera se sinta livre para invadir nossas universidades e disseminar o caos. Seguimos na luta contra os ataques da extrema direita”, completou a UNE em uma publicação.

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A UNB É TERRITÓRIO ANTIFASCISTA ????



A universidade de Honestino Guimarães não será palco para ameaças e intimidações. Não podemos permitir que essa galera se sinta livre para invadir nossas universidades e disseminar o caos!



Seguimos na luta contra os ataques da extrema direita… — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES ????????? (@uneoficial) August 26, 2026

A confusão começou no início da tarde, quando Leão tentava entrar na instituição pela lateral do Instituto Central de Ciências (ICC) Norte e acabou confrontado por estudantes.

A reportagem do Correio esteve no local. Conforme relatos de alunos, o portão de acesso ao ICC Norte chegou a ser trancado durante a confusão. As informações e os registros do episódio circularam rapidamente em grupos de mensagens da universidade.

Com o acirramento dos ânimos, professores de prédios adjacentes restringiram a circulação fora do horário de aula para evitar que os protestos chegassem às salas.

Em nota, a UnB informou que acompanha a situação e repudiou “qualquer forma de violência, intimidação, ameaça ou incitação à violência no ambiente universitário”. Além disso, relatou que o protocolo de segurança da universidade foi acionado e que não houve registro de feridos.

Histórico

Wilker Leão já teve disputas judiciais com a universidade. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou recursos apresentados pela defesa do influenciador e manteve uma condenação por injúria e difamação relacionada a ofensas contra um professor da UnB.

Leia também: TJDFT mantém condenação de youtuber por ofensas a professor da UnB

Novo se pronuncia

O diretório do Partido Novo no Distrito Federal afirmou que o candidato foi vítima de importunação sexual. Segundo a legenda, o ato de natureza sexual não consentido teria provocado a reação física do candidato.

Em nota, o Novo-DF afirmou repudiar qualquer forma de violência, agressão, assédio ou importunação sexual. O partido disse ainda que a assessoria jurídica acompanha o caso e que poderá adotar medidas legais para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos.