UNE repudia ato de Wilker Leão: "UnB não será palco para ameaças"

A União Nacional dos Estudantes (UNE) repudiou a ação de Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo Novo, que utiliza o nome Wilker Sá, nesta quarta-feira (26/8). Segundo a entidade, a instituição de ensino que homenageia Honestino Guimarães, estudante morto durante a ditadura militar, não será “palco para ameaças e intimidações”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Não podemos permitir que essa galera se sinta livre para invadir nossas universidades e disseminar o caos. Seguimos na luta contra os ataques da extrema direita”, completou a UNE em uma publicação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A UNB É TERRITÓRIO ANTIFASCISTA ????— UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES ????????? (@uneoficial) August 26, 2026
A universidade de Honestino Guimarães não será palco para ameaças e intimidações. Não podemos permitir que essa galera se sinta livre para invadir nossas universidades e disseminar o caos!
Seguimos na luta contra os ataques da extrema direita…
A confusão começou no início da tarde, quando Leão tentava entrar na instituição pela lateral do Instituto Central de Ciências (ICC) Norte e acabou confrontado por estudantes.
A reportagem do Correio esteve no local. Conforme relatos de alunos, o portão de acesso ao ICC Norte chegou a ser trancado durante a confusão. As informações e os registros do episódio circularam rapidamente em grupos de mensagens da universidade.
Com o acirramento dos ânimos, professores de prédios adjacentes restringiram a circulação fora do horário de aula para evitar que os protestos chegassem às salas.
Em nota, a UnB informou que acompanha a situação e repudiou “qualquer forma de violência, intimidação, ameaça ou incitação à violência no ambiente universitário”. Além disso, relatou que o protocolo de segurança da universidade foi acionado e que não houve registro de feridos.
Histórico
Wilker Leão já teve disputas judiciais com a universidade. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou recursos apresentados pela defesa do influenciador e manteve uma condenação por injúria e difamação relacionada a ofensas contra um professor da UnB.
Novo se pronuncia
O diretório do Partido Novo no Distrito Federal afirmou que o candidato foi vítima de importunação sexual. Segundo a legenda, o ato de natureza sexual não consentido teria provocado a reação física do candidato.
Em nota, o Novo-DF afirmou repudiar qualquer forma de violência, agressão, assédio ou importunação sexual. O partido disse ainda que a assessoria jurídica acompanha o caso e que poderá adotar medidas legais para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos.
Saiba Mais
- Cidades DF Carreta tombada interdita BR-020 por 17h
- Cidades DF Cuidadora presa por furto de joias
- Cidades DF "Vamos continuar trabalhando por quem mais precisa", exalta Celina
- Cidades DF "A indústria hoje não é mais chaminé e fumaça", afirma Capelli na Fibra
- Cidades DF Obituário: 47 funerais nesta quarta-feira (26/8); confira lista
- Cidades DF Frente fria no país atinge o DF? Veja a previsão do tempo no Cerrado