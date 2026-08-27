Previsão de chuva e alerta amarelo; veja como fica o tempo no DF hoje (27)

Bom dia, Brasília! DF está sob aviso de baixa umidade - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Brasília amanheceu fria nesta quinta-feira (27/8), com temperaturas chegando à 17,5° no Plano Piloto e 15,2° no Distrito Federal. À partir da tarde, no entanto, os termômetros podem bater entre 31° a 32° na capital. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro-Oeste segue sob aviso amarelo de baixa umidade, variando entre 20% a 30%.

Mesmo com a baixa umidade do ar, é possível que chova novamente ao final da tarde na capital. De acordo com o meteorologista do instituto, Roberto Baltazar, as condições de instabilidade na região podem resultar em chuvas fracas e pontuais no DF. "Isso acontece devido ao aquecimento da superfície ao longo do dia. Como a umidade do ar aumenta ao final do dia, pode acontecer uma rápida precipitação", destaca o especialista.

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Ainda segundo Baltazar, o aviso amarelo na capital seguirá nesta sexta-feira (28/8) e sábado (29/8), com a umidade chegando à 20% no DF e 30% no Plano Piloto. "Apesar do tempo ficar mais estável ao longo dos próximos dias, as condições de baixa umidade podem, até mesmo, serem mantidas no domingo", descreveu o meteorologista.