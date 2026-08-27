Leandro Grass defende a valorização do servidor público do DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PT, Leandro Grass , afirmou, nesta quinta-feira (27/8), que a existência de políticas públicas é indissociável da figura do servidor público, defendendo que a valorização da categoria deve ser o pilar central da próxima gestão.

Durante sua participação no 6º Encontro Nacional de Lideranças , o postulante iniciou sua fala destacando a importância da presença dos trabalhadores no debate político e enfatizou a relevância do empenho dos profissionais.

“Não tem política pública sem servidor público. Ponto. Agora, que servidor, como ele se relaciona com o governo e o que o governo oferece para ele? Primeiro, o servidor público tem que estar animado. Ele tem que estar motivado, tem que estar feliz fazendo o trabalho dele”, destacou. Grass propôs a criação imediata de um canal direto de negociação com as categorias para mapear as demandas de cada setor e reestruturar o atendimento à população.

Ele assegurou que o diálogo com a categoria será restabelecido a partir de uma mesa permanente, permitindo que a administração compreenda com precisão as necessidades urgentes das carreiras e dos quadros funcionais do DF. O candidato também direcionou críticas à gestão de Ibaneis Rocha, apontando um histórico recente de retrocessos e embates judiciais com o funcionalismo local

“Infelizmente, nesses últimos anos, o que aconteceu em Brasília foi um ataque ao servidor. Um ataque do próprio governo, do Ibaneis, com judicialização de greve, com a ausência de planos de carreira adequados”, afirmou o candidato. Diante do cenário apresentado, o postulante ao GDF detalhou as diretrizes que pretende adotar para reformular a relação do Palácio do Buriti com a categoria, priorizando a qualificação técnica diária dos quadros.

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O candidato ressaltou a necessidade de garantir a formação continuada dos profissionais, assegurando que eles permaneçam constantemente atualizados em suas respectivas áreas para enfrentar as transformações da sociedade. Além disso, Grass enfatizou as falhas operacionais observadas na rotina de trabalho das unidades públicas do Distrito Federal, sublinhando que a falta de insumos essenciais compromete a prestação dos serviços.

“O servidor público precisa ter também a ferramenta que ele precisa. Não dá para ele chegar numa UPA, num hospital, como a gente vê todo dia, e não ter uma luva, não ter o equipamento certo para trabalhar. O professor chegar em sala de aula com calor, a sala de aula abarrotada e quente”, apontou. Ao concluir sua exposição, o postulante reforçou a urgência de garantir a dignidade no ambiente de trabalho como pré-requisito para o pleno funcionamento das instituições. Ele defendeu que a gestão pública deve assegurar um ambiente com condições ideais de trabalho e respeito institucional, garantindo que o servidor seja devidamente valorizado em sua vocação.