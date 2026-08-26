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"Queremos transformar Brasília na capital da tecnologia", propõe Grass

Candidato do PT ao governo do DF recebeu agenda de demandas da Federação das Indústrias do DF (Fibra) e defendeu a desburocratização para a implementação de novos negócios

Leandro Grass (PT) recebeu agenda de demandas da Fibra e defendeu a desburocratização para a implementação de novos negócios - (crédito: Mila Ferreira/CB)
Leandro Grass (PT) recebeu agenda de demandas da Fibra e defendeu a desburocratização para a implementação de novos negócios - (crédito: Mila Ferreira/CB)

O candidato do PT ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass, esteve, na manhã desta quarta-feira (26/8), na Federação das Indústrias do DF (Fibra) e recebeu propostas do setor. Nesse contexto, ele defendeu a desburocratização da implementação de novos negócios em Brasília e o investimento em tecnologia.

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“Também precisamos criar um fluxo de licenciamento ambiental mais previsível e seguro. A gente tem que ter também todo ecossistema de inovação e o parque tecnológico apoiando a nova indústria aqui no DF, para que a gente tenha uma indústria viva, atrelada à nova economia do século XXI, com inovação, tecnologia, com fomento tecnológico também, através de recurso federal e recurso estadual”, disse o candidato.

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Leandro afirmou ser importante criar uma nova fundação de apoio à pesquisa que possa fomentar o conhecimento, a pesquisa para a inovação e a solução. “Ou seja, desenvolver novos produtos, novas ferramentas, com as novas tecnologias que vão ser trabalhadas pela indústria e, principalmente, a gente poder levar a indústria de Brasília para fora do Brasil”, destacou.

“O governo precisa abrir portas para as empresas do DF comercializarem seus produtos para fora. É a chamada cooperação internacional da indústria. Tudo isso já está no nosso programa de governo, a gente tem compromisso para que a indústria do DF seja forte”, defendeu. “A sua indústria tecnológica, da economia verde, a indústria também da inovação, que pode ser uma referência para o Brasil. A gente quer transformar Brasília na capital da tecnologia e a indústria tecnológica é a saída para isso”, completou.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 26/08/2026 14:01
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