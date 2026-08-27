Kiko Caputo promete melhorar gestão nas áreas de saúde, educação e segurança

O candidato defendeu um "choque de gestão" nas áreas e disse que a melhoria dos serviços públicos depende da valorização e da preparação dos servidores. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Kiko Caputo (Novo), candidato ao Governo do Distrito Federal, afirmou que pretende priorizar a reestruturação e a recomposição das carreiras de saúde, educação e segurança pública caso seja eleito. Durante sabatina no 6º Encontro Nacional de Lideranças, ele defendeu um “choque de gestão” nas áreas e disse que a melhoria dos serviços públicos depende da valorização e da preparação dos servidores. “A reestruturação e a recomposição das carreiras é essencial para essas três áreas, que são três áreas essenciais para o serviço público, são carreiras típicas de Estado”, declarou.

Na saúde, Caputo afirmou que, além da construção de novas estruturas hospitalares, pretende melhorar a gestão dos leitos para aumentar a eficiência do atendimento. Ele citou o caso de uma paciente que, segundo relato recebido durante uma agenda em Santa Maria, teria permanecido 36 dias internada para realizar uma cirurgia de retirada da vesícula. “Ela ocupou durante 36 dias um leito que poderia ter ficado só dois dias. A gente precisa gerir melhor todas essas carreiras”, afirmou.

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Para a educação, o candidato disse que pretende implantar o ensino em tempo integral no Distrito Federal e capacitar os profissionais para a mudança. "Precisamos da recomposição das carreiras típicas dessa área e preparar os profissionais para esse desafio, porque esse é um desafio que vai partir principalmente do comprometimento dos servidores públicos", destacou.

Na segurança pública, prometeu ampliar o investimento em tecnologia e criar medidas voltadas à saúde física e mental dos servidores, incluindo a oferta de um plano de saúde de abrangência nacional. “São coisas centrais do nosso plano e que nós vamos executar nos primeiros dias do nosso governo”, afirmou.