Confira dicas de lugares onde se refrescar no fim de semana

Com Brasília em dias de calor intenso e baixa umidade, a vontade de encontrar uma sombra, ouvir o barulho da água e se refrescar em uma cachoeira gelada cresce junto com a temperatura. Para quem pretende trocar o ar-condicionado por uma trilha, o Distrito Federal e regiões próximas oferecem opções de ecoturismo que podem transformar o fim de semana em uma imersão na natureza.

Porém, ir a uma cachoeira exige planejamento. A beleza das quedas d'água não elimina os riscos de acidentes, desidratação e exposição excessiva ao Sol. Segundo a guia de turismo Janaína Figueiredo, embora Brasília tenha diversos atrativos naturais, é preciso avaliar a estrutura e a segurança de cada destino antes de sair de casa.

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"Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, Brasília oferece diversas opções de cachoeiras e locais propícios ao ecoturismo para quem busca se refrescar", afirma.











Para quem quer aproveitar a natureza com maior suporte, Janaína recomenda propriedades particulares de turismo rural. Uma delas é a Chapada Imperial, próxima à região do Parque Nacional, em Brazlândia. O complexo reúne diferentes cachoeiras e trilhas com níveis variados de dificuldade, acompanhadas por condutores de turismo.

Outra alternativa é o Paraíso da Terra, na região do Lago Oeste, entre Sobradinho e Brazlândia. O espaço possui duas opções de trilha, incluindo um percurso mais curto, próximo à recepção, indicado para famílias. O local também oferece um templo para contemplação do pôr do sol.

Leia também: Guia da cachoeira mais famosa do DF: distância e melhores horários

Já o Sítio Titara, na região do Parque Nacional, no município de Planaltina de Goiás, funciona no modelo de turismo rural e distribui suas cachoeiras em diferentes pontos da propriedade. Os visitantes podem escolher os locais de acordo com a disposição e o nível de esforço do grupo. O espaço fica a cerca de 60km da Rodoviária do Plano Piloto.

Para quem procura aventura, a região entre Brazlândia e Padre Bernardo também reúne alternativas, como o complexo da Cachoeira da Lydia e o Cânion da Canabrava, frequentados por praticantes de canionismo. Mais distante, o Salto do Corumbá também aparece entre as opções para quem dispõe de mais tempo.

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O que levar para a trilha

A segurança começa montando a mochila, e o calor não pode fazer o visitante esquecer os cuidados. Além de proteger a própria integridade, quem visita áreas naturais deve evitar deixar lixo, danificar a vegetação, alimentar animais ou retirar elementos da natureza.

Janaína recomenda o uso de uma pequena mochila de ataque, que deixe as mãos livres durante o percurso e facilite o equilíbrio em terrenos escorregadios.

A hidratação também deve ser prioridade. A orientação é levar entre 1,5 e 2 litros de água por pessoa. Para comer durante o trajeto, a recomendação é optar por alimentos práticos, como frutas secas e barras de cereais, evitando laticínios, maionese e outros produtos perecíveis, que podem estragar com as altas temperaturas.

Isotônicos podem auxiliar na reposição de eletrólitos. Também é importante levar filtro solar, repelente e um kit de primeiros socorros. Para os momentos na água, Janaína recomenda ainda o uso de colete salva-vidas ou de um flutuador do tipo "espaguete".

A roupa também faz diferença. Calças e blusas de manga comprida, preferencialmente com proteção UV, além de boné ou chapéu, ajudam a reduzir a exposição ao Sol. Nos pés, o ideal é usar botas próprias para trilha ou um tênis fechado e resistente. "O uso de chinelos ou calçados abertos é terminantemente desaconselhado", alerta a guia.

Investimento

Para quem está disposto a investir um pouco mais de tempo e dinheiro na viagem, a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis são uma das principais alternativas próximas a Brasília. Andrea Manzan, historiadora e guia de turismo, cofundadora da agência e operadora de passeios Trilheiras na Estrada Ecotur, em Alto Paraíso de Goiás, destaca a diversidade de experiências encontradas na região.

"Para quem quer realmente encontrar uma grande variedade de cachoeiras, a Chapada é um dos principais destinos. A região é destaque no ecoturismo nacional e internacional pela abundância de belezas naturais e reúne atrativos para todos os perfis", afirma.

Entre os primeiros destinos para quem sai de Brasília está a Cachoeira do Label, em São João d'Aliança, conhecida pela grande queda d'água. Já em Alto Paraíso, a Catarata dos Couros reúne diferentes pontos para banho, mirantes e cascatas.

Também estão entre as opções as Cachoeiras Loquinhas, com trilhas mais acessíveis e poços de águas cristalinas, e a Cachoeira São Bento, localizada na GO-239, a Estrada Parque da Chapada dos Veadeiros.

Na região da Vila de São Jorge, Andrea destaca a Cachoeira do Segredo e a Cachoeira São Miguel. Já em Cavalcante, o Vale das Araras oferece trilhas, paisagens e locais para banho, enquanto a Cachoeira Santa Bárbara se tornou um dos cartões-postais mais conhecidos da região.

"A grande vantagem da Chapada dos Veadeiros é justamente essa diversidade. É possível encontrar desde cachoeiras de acesso mais fácil e ótimas para passar o dia até grandes quedas e trilhas para quem procura uma experiência mais aventureira", explica Andrea.

Sem dúvidas, é um destino que acolhe desde o viajante que está começando até o mais aventureiro", completa.

Programe-se



Acesso Gratuito

* Cachoeira do Urubu, Lago Norte (DF) — 24min (16 km)

* Cachoeira do Tororó, Jardim Botânico (DF) — 1h (33 km)

Particulares (Pagos)

Cachoeira do Saia Velha, Santa Maria (DF) / Valparaíso de Goiás (GO) — 47min (40km)

Parque Ecológico Terra Viva, Brazlândia (DF) — 56min (46 km)

Paraíso na Terra, Brazlândia (DF) — 58min (52 km)

Chapada Imperial, Brazlândia (DF) — 1h (50 km)

??Sítio Titara, Planaltina de Goiás (GO) — 1h (48 km)

Poço Azul, Brazlândia (DF) — 1h10 (46 km)

Cachoeira Lydia, Brazlândia (DF) — 1h15 (58 km)

Cachoeira do Girassol, Cocalzinho de Goiás (GO) — 1h30 (62 km)

Cachoeiras do

Entorno (pagas)

Parque Ecológico EcoBocaina, Formosa (GO) — 1h33 (88 km)

Chapada Indaiá, Formosa (GO) — 1h34 (79 km)

Cachoeira do Bisnau, Formosa (GO) — 2h (122 km)

Salto do Itiquira, Formosa (GO) — 2h (117 km)

Salto Corumbá, Corumbá de Goiás (GO) — 2h10 (128 km)

Cachoeira do JK, Formosa (GO) — 2h20 (135 km)

(QUADRO) Veja as cachoeiras mais próximas de Brasília

Acesso Gratuito

* Cachoeira do Urubu, Lago Norte (DF) — 24min (16 km)

* Cachoeira do Tororó, Jardim Botânico (DF) — 1h (33 km)

Particulares (Pagos)

* Cachoeira do Saia Velha, Santa Maria (DF) / Valparaíso de Goiás (GO) — 47min (40km)

* Parque Ecológico Terra Viva, Brazlândia (DF) — 56min (46 km)

* Paraíso na Terra, Brazlândia (DF) — 58min (52 km)

* Chapada Imperial, Brazlândia (DF) — 1h (50 km)

* ??Sítio Titara, Planaltina de Goiás (GO) — 1h (48 km)

* Poço Azul, Brazlândia (DF) — 1h10 (46 km)

* Cachoeira Lydia, Brazlândia (DF) — 1h15 (58 km)

* Cachoeira do Girassol, Cocalzinho de Goiás (GO) — 1h30 (62 km)





Cachoeiras do Entorno (pagas)

* Parque Ecológico EcoBocaina, Formosa (GO) — 1h33 (88 km)

* Chapada Indaiá, Formosa (GO) — 1h34 (79 km)

* Cachoeira do Bisnau, Formosa (GO) — 2h (122 km)

* Salto do Itiquira, Formosa (GO) — 2h (117 km)

* Salto Corumbá, Corumbá de Goiás (GO) — 2h10 (128 km)

* Cachoeira do JK, Formosa (GO) — 2h20 (135 km)