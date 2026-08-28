Confira dicas de lugares onde se refrescar no fim de semana

Com Brasília em dias de calor intenso e baixa umidade, a vontade de encontrar uma sombra, ouvir o barulho da água e se refrescar em uma cachoeira gelada cresce junto com a temperatura. Para quem pretende trocar o ar-condicionado por uma trilha, o Distrito Federal e regiões próximas oferecem opções de ecoturismo que podem transformar o fim de semana em uma imersão na natureza.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Porém, ir a uma cachoeira exige planejamento. A beleza das quedas d'água não elimina os riscos de acidentes, desidratação e exposição excessiva ao Sol. Segundo a guia de turismo Janaína Figueiredo, embora Brasília tenha diversos atrativos naturais, é preciso avaliar a estrutura e a segurança de cada destino antes de sair de casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, Brasília oferece diversas opções de cachoeiras e locais propícios ao ecoturismo para quem busca se refrescar", afirma.
Para quem quer aproveitar a natureza com maior suporte, Janaína recomenda propriedades particulares de turismo rural. Uma delas é a Chapada Imperial, próxima à região do Parque Nacional, em Brazlândia. O complexo reúne diferentes cachoeiras e trilhas com níveis variados de dificuldade, acompanhadas por condutores de turismo.
Outra alternativa é o Paraíso da Terra, na região do Lago Oeste, entre Sobradinho e Brazlândia. O espaço possui duas opções de trilha, incluindo um percurso mais curto, próximo à recepção, indicado para famílias. O local também oferece um templo para contemplação do pôr do sol.
Leia também: Guia da cachoeira mais famosa do DF: distância e melhores horários
Já o Sítio Titara, na região do Parque Nacional, no município de Planaltina de Goiás, funciona no modelo de turismo rural e distribui suas cachoeiras em diferentes pontos da propriedade. Os visitantes podem escolher os locais de acordo com a disposição e o nível de esforço do grupo. O espaço fica a cerca de 60km da Rodoviária do Plano Piloto.
Para quem procura aventura, a região entre Brazlândia e Padre Bernardo também reúne alternativas, como o complexo da Cachoeira da Lydia e o Cânion da Canabrava, frequentados por praticantes de canionismo. Mais distante, o Salto do Corumbá também aparece entre as opções para quem dispõe de mais tempo.
Leia também: Experiências de turismo rural ganham força no DF
O que levar para a trilha
A segurança começa montando a mochila, e o calor não pode fazer o visitante esquecer os cuidados. Além de proteger a própria integridade, quem visita áreas naturais deve evitar deixar lixo, danificar a vegetação, alimentar animais ou retirar elementos da natureza.
Janaína recomenda o uso de uma pequena mochila de ataque, que deixe as mãos livres durante o percurso e facilite o equilíbrio em terrenos escorregadios.
A hidratação também deve ser prioridade. A orientação é levar entre 1,5 e 2 litros de água por pessoa. Para comer durante o trajeto, a recomendação é optar por alimentos práticos, como frutas secas e barras de cereais, evitando laticínios, maionese e outros produtos perecíveis, que podem estragar com as altas temperaturas.
Isotônicos podem auxiliar na reposição de eletrólitos. Também é importante levar filtro solar, repelente e um kit de primeiros socorros. Para os momentos na água, Janaína recomenda ainda o uso de colete salva-vidas ou de um flutuador do tipo "espaguete".
A roupa também faz diferença. Calças e blusas de manga comprida, preferencialmente com proteção UV, além de boné ou chapéu, ajudam a reduzir a exposição ao Sol. Nos pés, o ideal é usar botas próprias para trilha ou um tênis fechado e resistente. "O uso de chinelos ou calçados abertos é terminantemente desaconselhado", alerta a guia.
Investimento
Para quem está disposto a investir um pouco mais de tempo e dinheiro na viagem, a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis são uma das principais alternativas próximas a Brasília. Andrea Manzan, historiadora e guia de turismo, cofundadora da agência e operadora de passeios Trilheiras na Estrada Ecotur, em Alto Paraíso de Goiás, destaca a diversidade de experiências encontradas na região.
"Para quem quer realmente encontrar uma grande variedade de cachoeiras, a Chapada é um dos principais destinos. A região é destaque no ecoturismo nacional e internacional pela abundância de belezas naturais e reúne atrativos para todos os perfis", afirma.
Entre os primeiros destinos para quem sai de Brasília está a Cachoeira do Label, em São João d'Aliança, conhecida pela grande queda d'água. Já em Alto Paraíso, a Catarata dos Couros reúne diferentes pontos para banho, mirantes e cascatas.
Também estão entre as opções as Cachoeiras Loquinhas, com trilhas mais acessíveis e poços de águas cristalinas, e a Cachoeira São Bento, localizada na GO-239, a Estrada Parque da Chapada dos Veadeiros.
Na região da Vila de São Jorge, Andrea destaca a Cachoeira do Segredo e a Cachoeira São Miguel. Já em Cavalcante, o Vale das Araras oferece trilhas, paisagens e locais para banho, enquanto a Cachoeira Santa Bárbara se tornou um dos cartões-postais mais conhecidos da região.
"A grande vantagem da Chapada dos Veadeiros é justamente essa diversidade. É possível encontrar desde cachoeiras de acesso mais fácil e ótimas para passar o dia até grandes quedas e trilhas para quem procura uma experiência mais aventureira", explica Andrea.
Sem dúvidas, é um destino que acolhe desde o viajante que está começando até o mais aventureiro", completa.
Programe-se
Acesso Gratuito
* Cachoeira do Urubu, Lago Norte (DF) — 24min (16 km)
* Cachoeira do Tororó, Jardim Botânico (DF) — 1h (33 km)
Particulares (Pagos)
Cachoeira do Saia Velha, Santa Maria (DF) / Valparaíso de Goiás (GO) — 47min (40km)
Parque Ecológico Terra Viva, Brazlândia (DF) — 56min (46 km)
Paraíso na Terra, Brazlândia (DF) — 58min (52 km)
Chapada Imperial, Brazlândia (DF) — 1h (50 km)
??Sítio Titara, Planaltina de Goiás (GO) — 1h (48 km)
Poço Azul, Brazlândia (DF) — 1h10 (46 km)
Cachoeira Lydia, Brazlândia (DF) — 1h15 (58 km)
Cachoeira do Girassol, Cocalzinho de Goiás (GO) — 1h30 (62 km)
Cachoeiras do
Entorno (pagas)
Parque Ecológico EcoBocaina, Formosa (GO) — 1h33 (88 km)
Chapada Indaiá, Formosa (GO) — 1h34 (79 km)
Cachoeira do Bisnau, Formosa (GO) — 2h (122 km)
Salto do Itiquira, Formosa (GO) — 2h (117 km)
Salto Corumbá, Corumbá de Goiás (GO) — 2h10 (128 km)
Cachoeira do JK, Formosa (GO) — 2h20 (135 km)
Saiba Mais
- Turismo Um jeito diferente de viajar: como é a experiência de navegar pelo Rio Sena em um cruzeiro fluvial
- Revista do Correio Consumidor quer mais do que exclusividade: personalização muda a forma de criar experiências
- Turismo Virada Cultural de BH 2026 amplia ocupação do centro com música, gastronomia e cultura por 24 horas
(QUADRO) Veja as cachoeiras mais próximas de Brasília
Acesso Gratuito
* Cachoeira do Urubu, Lago Norte (DF) — 24min (16 km)
* Cachoeira do Tororó, Jardim Botânico (DF) — 1h (33 km)
Particulares (Pagos)
* Cachoeira do Saia Velha, Santa Maria (DF) / Valparaíso de Goiás (GO) — 47min (40km)
* Parque Ecológico Terra Viva, Brazlândia (DF) — 56min (46 km)
* Paraíso na Terra, Brazlândia (DF) — 58min (52 km)
* Chapada Imperial, Brazlândia (DF) — 1h (50 km)
* ??Sítio Titara, Planaltina de Goiás (GO) — 1h (48 km)
* Poço Azul, Brazlândia (DF) — 1h10 (46 km)
* Cachoeira Lydia, Brazlândia (DF) — 1h15 (58 km)
* Cachoeira do Girassol, Cocalzinho de Goiás (GO) — 1h30 (62 km)
Cachoeiras do Entorno (pagas)
* Parque Ecológico EcoBocaina, Formosa (GO) — 1h33 (88 km)
* Chapada Indaiá, Formosa (GO) — 1h34 (79 km)
* Cachoeira do Bisnau, Formosa (GO) — 2h (122 km)
* Salto do Itiquira, Formosa (GO) — 2h (117 km)
* Salto Corumbá, Corumbá de Goiás (GO) — 2h10 (128 km)
* Cachoeira do JK, Formosa (GO) — 2h20 (135 km)