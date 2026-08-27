Kiko Caputo promete acelerar transformação digital do GDF

A declaração ocorreu durante sabatina em que os candidatos foram questionados sobre a gestão, eficiência e tecnologia na administração pública do DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Kiko Caputo (Novo), candidato ao Governo do Distrito Federal, afirmou que pretende ampliar os investimentos em tecnologia e acelerar a digitalização dos serviços públicos do DF. Durante sabatina no 6º Encontro Nacional de Lideranças, o candidato criticou a posição do Distrito Federal no processo de transformação digital e defendeu que a modernização seja conduzida pelos próprios servidores. “É inacreditável que em 2026 o Distrito Federal, com a quantidade de dinheiro que recebe do Fundo Constitucional e com a quantidade de dinheiro que arrecada, seja o 23º estado do país em transformação digital”, afirmou.

Segundo Caputo, a tecnologia deve ser utilizada para eliminar tarefas repetitivas e burocráticas, sem substituir o trabalho dos servidores. Para ele, a automação deve liberar os funcionários para atividades que dependam de análise, conhecimento e supervisão humana. “A tecnologia vem para apoiar o servidor público, para acabar com o trabalho repetitivo, para acabar com aquelas funções que são meramente burocráticas e preservar o servidor público para aquelas tarefas em que a visão humana e a supervisão da máquina sejam essenciais”, declarou.

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O candidato defendeu a ampliação do teletrabalho no serviço público e criticou a exigência de retorno dos servidores a locais físicos de trabalho em determinadas funções. “A tecnologia permite hoje o teletrabalho. Aliás, com o qual nós nos comprometemos com uma comissão específica de servidores do GDF, que estão sendo instigados a voltar a trabalhar em locais físicos. Isso para os dias de hoje é um atraso que não tem a menor lógica”, disse.

Caputo afirmou que pretende colocar os serviços públicos “na palma da mão” dos moradores do DF, com a digitalização e centralização dos atendimentos. Ao mesmo tempo, reconheceu que parte da população, especialmente pessoas mais velhas, pode enfrentar dificuldades para utilizar as ferramentas digitais. Por isso, propôs a criação de agências de atendimento ao cidadão em todas as Regiões Administrativas (RAs), com servidores capacitados para auxiliar no acesso aos serviços. “Nós vamos abrir em todas as RAs agências de atendimento ao cidadão para auxiliar esse cidadão, para que ele faça o acesso aos serviços públicos centralizados em DF, com o apoio de novos servidores públicos”, afirmou.

Para o candidato, os funcionários públicos devem participar diretamente da formulação das mudanças tecnológicas da administração. “O servidor vai liderar o processo de transformação digital e vai propor melhores políticas dessa transformação para todo o DF”, ressaltou.