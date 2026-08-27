Leandro Grass promete nomear enfermeiros aprovados e reestruturar carreiras

Leandro Grass: "Nós vamos nomear todos esses enfermeiros e fazer concursos periódicos tanto para a saúde como para a educação, para a segurança" - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) prometeu ampliar a contratação de servidores para as áreas de saúde, educação e segurança pública e reestruturar carreiras do funcionalismo. Durante sabatina no 6º Encontro Nacional de Lideranças, ele afirmou que pretende nomear os cerca de 5 mil enfermeiros aprovados em concurso e realizar seleções periódicas para as três áreas. “Nós vamos nomear todos esses enfermeiros e fazer concursos periódicos tanto para a saúde como para a educação, para a segurança”, afirmou.

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Na área de segurança, o candidato defendeu a quebra do interstício para policiais militares e bombeiros e a possibilidade de acesso ao posto acima para profissionais próximos da aposentadoria, como forma de garantir uma aposentadoria “mais justa e mais digna”. Grass prometeu discutir a remuneração e a reestruturação de carreiras com os servidores, incluindo profissionais da assistência e da educação, como secretários escolares e orientadores. “A gente vai reabrir a discussão da carreira e estabelecer com eles o objetivo desse alcance, dessa nova remuneração que é tão importante”, disse.

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Grass afirmou que pretende melhorar a qualidade de vida dos servidores e enfrentar o endividamento do funcionalismo. Segundo ele, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) precisa ser reestruturado para oferecer um plano de saúde com abrangência nacional e rede credenciada de qualidade.

O candidato ainda prometeu criar o Desenrola Servidor, programa voltado à renegociação das dívidas dos funcionários públicos. “Hoje os nossos servidores estão adoecendo e estão endividados. A gente vai implementar também o Desenrola Servidor, que é um programa de enfrentamento ao endividamento do servidor público aqui no DF, para que eles possam sair do vermelho e possam voltar a cuidar bem da sua família e da economia da casa”, declarou.