Colisão entre moto e carro deixa um ferido em estado grave na BR-020

Colisão entre carro e moto deixa motociclista em estado grave - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

A colisão entre uma motocicleta e um carro, na BR-020, em Sobradinho, deixou uma pessoa em estado grave, na tarde desta quinta-feira (27/8).

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No local do acidente, as equipes do Corpo de Bomeiros (CBMDF) encontraram uma moto Kawasaki Ninja, de cor verde, caída ao solo após a colisão com um Renault Scénic, de cor cinza. O piloto da moto, que não foi identificado, estava no chão, desacordado e em estado grave.

Os socorristas iniciaram os protocolos de atendimento à vítima. Após ser avaliado e estabilizado, o motociclista foi transportado para uma unidade hospitalar. O motorista do carro foi atendido pelas equipes do SAMU.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para interditar a via e garantir a segurança durante o atendimento. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.