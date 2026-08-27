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TRÂNSITO

Colisão entre moto e carro deixa um ferido em estado grave na BR-020

O piloto da moto, que não foi identificado, foi encontrado no chão pelas equipes de socorro, desacordado e em estado grave. Após ser avaliado e estabilizado, ele foi transportado para uma unidade hospitalar

Colisão entre carro e moto deixa motociclista em estado grave - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão entre carro e moto deixa motociclista em estado grave - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

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A colisão entre uma motocicleta e um carro, na BR-020, em Sobradinho, deixou uma pessoa em estado grave, na tarde desta quinta-feira (27/8).

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No local do acidente, as equipes do Corpo de Bomeiros (CBMDF) encontraram uma moto Kawasaki Ninja, de cor verde, caída ao solo após a colisão com um Renault Scénic, de cor cinza. O piloto da moto, que não foi identificado, estava no chão, desacordado e em estado grave.

Os socorristas iniciaram os protocolos de atendimento à vítima. Após ser avaliado e estabilizado, o motociclista foi transportado para uma unidade hospitalar. O motorista do carro foi atendido pelas equipes do SAMU.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para interditar a via e garantir a segurança durante o atendimento. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/08/2026 16:05
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