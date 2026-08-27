Incêndio e agressões marcam desocupação em área do Parque Nacional de Brasília

Incêndio em área de vegetação foi registrado na ARIE Estrutural - (crédito: Divulgação: PMDF)

Por Beatriz Ocké* - Uma operação integrada para desocupar uma área irregular na ARIE Estrutural, na Zona de Proteção do Parque Nacional de Brasília, terminou em confusão na manhã desta quinta-feira (27/8). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as equipes dos órgãos públicos foram alvos de pedras e foguetes, e houve ainda um incêndio provocado na vegetação.

A PMDF enviou 117 policiais militares, com o suporte do Regimento de Polícia Montada (RPMon) e do Batalhão de Aviação Operacional (BAvOp). Atuaram também o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a Polícia Civil (PCDF), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o DF Legal.

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A polícia usou agentes químicos e munições de impacto controlado para conter o tumulto. A operação segue em andamento nesta tarde. Não há informações sobre feridos.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates