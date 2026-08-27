Colisão entre carro e poste deixa um ferido no SIA

A batida envolveu um Fiat Argo, de cor prata, no Trecho 3 do SIA - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco* - Um carro bateu em um poste na manhã desta quinta-feira (27/8), no Trecho 3 do SIA. Com a batida, o equipamento caiu e danificou a frente do veículo. O motorista ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, envolvendo o Fiat Argo, de cor prata. O poste caído obstruiu o fluxo de veículos da pista contrária (Sentido SIA-Estrutural).

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Após a avaliação dos socorristas, o condutor foi transportado para um hospital de referência, para onde foi encaminhado consciente e orientado.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) foi acionada para realizar os procedimentos necessários relacionados ao poste danificado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi chamada e ficou responsável pelo local do acidente. A dinâmica da batida é desconhecida.