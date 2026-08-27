Colisão entre carro e poste deixa um ferido no SIA

Por Luiz Francisco* - Um carro bateu em um poste na manhã desta quinta-feira (27/8), no Trecho 3 do SIA. Com a batida, o equipamento caiu e danificou a frente do veículo. O motorista ficou ferido.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, envolvendo o Fiat Argo, de cor prata. O poste caído obstruiu o fluxo de veículos da pista contrária (Sentido SIA-Estrutural).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após a avaliação dos socorristas, o condutor foi transportado para um hospital de referência, para onde foi encaminhado consciente e orientado.
A Companhia Energética de Brasília (CEB) foi acionada para realizar os procedimentos necessários relacionados ao poste danificado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi chamada e ficou responsável pelo local do acidente. A dinâmica da batida é desconhecida.
Saiba Mais
- Cidades DF Incêndio e agressões marcam desocupação em área do Parque Nacional de Brasília
- Cidades DF Kiko Caputo promete "choque de honestidade" e fim do loteamento político
- Cidades DF Paula Belmonte quer cortar 30% de desperdício para investir em servidores
- Cidades DF Samara Mineiro propõe fortalecer universidade e transporte públicos
- Cidades DF UnB lança carta em defesa da democracia após confusão com Wilker Leão