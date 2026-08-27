UnB lança carta em defesa da democracia após confusão com Wilker Leão

O candidato a deputado federal Wilker Leão (Novo-DF) participou de um episódio de confusão com estudantes no campus da UnB - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Universidade de Brasília (UnB) emitiu uma nova nota após os acontecimentos dessa quarta-feira (26/8) envolvendo o candidato a deputado federal Wilker Leão (Novo-DF). Em comunicado publicado nesta quinta-feira (27/8), a instituição reforçou a defesa da democracia, da liberdade de expressão e dos direitos humanos e afirmou que não irá tolerar manifestações acompanhadas de violência, intimidação ou ameaças no ambiente universitário.

A carta aberta é dirigida à comunidade acadêmica e ocorre um dia após o tumulto provocado pela presença de Wilker na universidade. Na ocasião, o candidato tentou entrar na instituição pela lateral do Instituto Central de Ciências (ICC) Norte e foi confrontado por estudantes. Vídeos registrados durante o episódio mostram uma discussão entre o candidato e frequentadores do campus.



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A reportagem do Correio esteve no local e ouviu relatos de alunos de que o portão de acesso ao ICC Norte chegou a ser trancado durante a confusão. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que foi acionada, mas encontrou a situação já controlada pela equipe de segurança patrimonial da UnB. Os policiais conversaram com integrantes da equipe do candidato, que deixou o campus posteriormente.

Na nova manifestação, a universidade destacou que a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões fazem parte de sua atuação, mas estabeleceu uma distinção entre o direito à manifestação e condutas que possam ameaçar integrantes da comunidade.

“A Universidade de Brasília reafirma seu compromisso histórico com a democracia, a liberdade de expressão, a pluralidade, os direitos humanos e o respeito à dignidade das pessoas.”

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A instituição também afirmou que o ambiente universitário deve permitir o confronto de ideias dentro de parâmetros de respeito e convivência democrática.

“A UnB é espaço de livre manifestação, debate e pensamento crítico. A pluralidade de ideias é princípio fundamental da vida universitária e pressupõe respeito à diversidade, à integridade das pessoas e à convivência democrática.”

UnB afirma que adotará medidas contra intimidação

A universidade afirmou que não pretende tratar como parte natural da vida acadêmica comportamentos que envolvam violência ou ameaça. O comunicado menciona ainda práticas de perseguição, intimidação e incitação à violência.

“A Universidade repudia toda forma de violência, ódio e autoritarismo. Manifestações de caráter extremista, práticas de intimidação, perseguição, ameaça, incitação à violência ou quaisquer ações que atentem contra esses princípios não serão naturalizadas no ambiente universitário.”

A administração da instituição declarou ainda que acompanha situações consideradas capazes de colocar em risco a comunidade acadêmica e que medidas administrativas podem ser adotadas nesses casos.

“A gestão da Universidade está atenta a esse tipo de provocação e tem adotado, sempre que necessário, as medidas institucionais cabíveis para proteger sua comunidade, assegurar o funcionamento de suas atividades e preservar a UnB como espaço público, plural e democrático. As providências necessárias têm sido tomadas diante de qualquer ação que ameace esses princípios.”

Ao encerrar a carta, a UnB reiterou que pretende manter a instituição como espaço de debate e convivência entre diferentes posições.

A manifestação da universidade também provocou reações entre alunos nas redes sociais. Alguns comentários publicados em torno do posicionamento criticaram a forma como a instituição tratou o episódio e questionaram a atuação da administração diante da confusão.

Candidato acusou estudante de importunação sexual

Após o episódio, Wilker Leão publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirmou ter sido vítima de importunação sexual durante a discussão com um estudante. O candidato também justificou a agressão física registrada nas imagens e fez ameaças de novas reações caso alguém volte a "encostar" nele.



O diretório do Novo no Distrito Federal também se manifestou sobre o caso. Em nota divulgada na quarta-feira, o partido afirmou que Wilker teria sido vítima de um ato de natureza sexual não consentido e que esse comportamento teria provocado a reação física do candidato.

A legenda declarou repudiar violência, agressão, assédio e importunação sexual e informou que a assessoria jurídica acompanha o episódio, com possibilidade de adoção de medidas legais.