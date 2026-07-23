Stock Car vira modelo da FIA para o automobilismo na América Latina

A Stock Car foi escolhida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) para apresentar seu modelo de gestão e organização esportiva a profissionais do automobilismo da América Latina. A categoria brasileira receberá uma comitiva com cerca de 30 pessoas neste fim de semana (25 e 26 de julho), durante a etapa no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP).
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A iniciativa faz parte de um programa da instituição para o desenvolvimento do esporte a motor. Ao longo do fim de semana, os participantes acompanharão a operação da categoria em diferentes frentes para entender as boas práticas que podem ser aplicadas em outros países.
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O grupo terá acesso a áreas como:
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direção de prova;
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aspectos técnicos;
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segurança;
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comunicação;
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relacionamento com equipes;
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organização do evento;
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equipamentos e procedimentos.
Expansão e resultados
A escolha acontece em um momento de crescimento da Stock Car. O Grupo Veloci, promotor do campeonato, registrou faturamento de R$ 180 milhões em 2025 e projeta alcançar R$ 230 milhões neste ano. Atualmente, o ecossistema da Stock Pro Series conta com mais de 250 marcas parceiras.
A audiência também apresenta números positivos, com um aumento de 82,2% na TV aberta e de 56,1% no YouTube no último ano.
“Receber um programa da FIA com profissionais de diversos lugares do mundo mostra que a Stock é observada também pela estrutura de gestão que desenvolveu”, afirma Lincoln Oliveira, CEO do Grupo Veloci. Segundo ele, a competitividade da categoria já é admirada no exterior há muito tempo.
“A oportunidade de compartilhar nossa experiência contribui para o fortalecimento do automobilismo na América Latina e reforça o processo de evolução que vem sendo construído nos últimos anos”, complementa Oliveira.
Criada em 1979, a Stock Car completa 47 anos em 2026 e passou por um processo de transformação que ampliou sua presença comercial e de mídia. A visita promovida pela FIA consolida o reconhecimento internacional e posiciona a categoria como referência na gestão esportiva e operação de eventos no continente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.