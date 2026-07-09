8 destinos para aproveitar as férias em um bate-volta saindo de Brasília

Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa e Chapada dos Veadeiros oferecem passeios para diferentes estilos de viajantes durante o período de férias - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Nem sempre é preciso tirar vários dias de folga ou fazer uma longa viagem para mudar de cenário. A poucos quilômetros de Brasília, cidades reúnem cachoeiras, trilhas, centros históricos e paisagens naturais que podem ser aproveitados em um único dia. Para quem quer descansar durante as férias sem gastar muito tempo na estrada, o bate-volta é uma boa alternativa.

O Correio selecionou cinco destinos ideais para um passeio rápido, com possibilidade de ir e voltar no mesmo dia. Localizadas no entorno do Distrito Federal, os destinos são acessíveis de carro ou transporte público. Confira:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO











Pirenópolis (GO)

Entre os destinos mais procurados está Pirenópolis, localizada a cerca de 150 quilômetros da capital. Conhecida pelas ruas de pedra, casarões coloniais e boa gastronomia, a cidade também oferece diversas cachoeiras e reservas naturais. Quem chega cedo consegue combinar um passeio pelo centro histórico com uma visita a atrações como as cachoeiras da região antes de retornar para Brasília no fim do dia.











Corumbá de Goiás (GO)

Outra opção é Corumbá de Goiás, a aproximadamente 120 quilômetros de Brasília. Além das casas à beira do lago, o município é famoso pela Salto de Corumbá, uma das maiores cachoeiras da região, com cerca de 50 metros de altura. O complexo turístico conta com trilhas, piscinas naturais, tirolesa e áreas para passar o dia em meio à natureza, sendo uma escolha frequente para famílias e grupos de amigos.











Formosa (GO)

Já Formosa é ideal para quem gosta de ecoturismo. Localizada a cerca de 80 quilômetros de Brasília, a cidade abriga o Salto do Itiquira, considerado uma das maiores quedas d’água acessíveis do Brasil, com 168 metros de altura. A região ainda reúne cavernas, trilhas e áreas de preservação que tornam o passeio uma boa escolha para quem busca contato com a natureza.









Cristalina (GO)

Para quem prefere um passeio mais tranquilo, Cristalina oferece uma experiência diferente. A cidade, conhecida nacionalmente pela extração e comércio de cristais de quartzo, fica a cerca de 130 quilômetros da capital. Além das lojas especializadas, o destino conta com mirantes, fazendas e cachoeiras, como a Cachoeira dos Topázios, que atraem visitantes durante todo o ano.











Chapada dos Veadeiros (GO)

Quem deseja conhecer a Chapada dos Veadeiros também pode fazer um bate-volta, mas é preciso planejamento. A viagem até Alto Paraíso de Goiás leva cerca de três horas. Por isso, o ideal é sair de Brasília ainda de madrugada para aproveitar o dia. Como o parque possui diversos pontos culturais como vilas, trilhas e cachoeiras, vale escolher apenas uma ou duas atrações para visitar com calma antes de iniciar o retorno. Para quem prefere explorar mais a região, passar uma ou duas noites costuma ser a melhor opção.

cerca de 160 quilômetros de Brasília. (foto: reprodução/wikipedia)

Unaí (MG)

Cerca de 160 quilômetros de Brasília, Unaí, no noroeste de Minas Gerais, é uma excelente opção para quem quer fazer um bate-volta durante as férias. A cidade reúne atrações naturais, gastronomia típica mineira e um clima tranquilo, ideal para quem deseja desacelerar sem precisar percorrer longas distâncias.

A distancia entre Urucuia e Brasília é 305 km (foto: reprodução/wikipedia)

Rio Urucuia (Buritis - MG)

Para quem busca contato com a natureza, o Rio Urucuia, em Buritis (MG) fica cerca de 300 km de Brasília, e é um dos destinos mais procurados da região. Com águas cristalinas, praias de água doce e paisagens preservadas, o local é perfeito para passar o dia nadando, pescando ou simplesmente relaxando às margens do rio.

A distância entre Brasília e Arinos é de 245 km (foto: reprodução/wikipedia)

Arinos (MG)

Localizada a aproximadamente 300 quilômetros de Brasília, Arinos é conhecida pelo turismo de natureza e pela hospitalidade do interior mineiro. O município abriga rios, cachoeiras e áreas de cerrado preservado, oferecendo opções para quem gosta de ecoturismo, trilhas e momentos de descanso longe da movimentação da capital.

Antes de pegar a estrada, é importante verificar as condições das rodovias, reservar ingressos quando necessário e conferir os horários de funcionamento dos atrativos. Também vale levar água, protetor solar, roupas leves, um lanche reserva e calçados adequados para caminhadas. Com organização, é possível transformar um dia de férias em uma viagem repleta de novas paisagens e boas lembranças.

*Estagiárias sob supervisão de Paulo Floro.