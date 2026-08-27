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Eleições 2026

OAB e TSE lançam ferramenta com orientações de plataformas digitais para eleições

Iniciativa reúne informações sobre políticas de uso, remoção de conteúdos e combate à desinformação durante as eleições.

Os conteúdos serão disponibilizados no TSE Facilita, iniciativa hospedada na plataforma de educação a distância da EJE/TSE - (crédito: Divulgação/ TSE/OAB)
Os conteúdos serão disponibilizados no TSE Facilita, iniciativa hospedada na plataforma de educação a distância da EJE/TSE - (crédito: Divulgação/ TSE/OAB)

A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE), com apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), lança, na próxima terça-feira (1º/9), a ferramenta “Plataformas Digitais em Ação”. O recurso reúne orientações, políticas e termos de uso de grandes empresas de tecnologia aplicáveis ao contexto eleitoral, além de informações para o enfrentamento à desinformação.

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O lançamento será realizado das 10h às 17h, no Auditório 1 do TSE, e contará com a presença do presidente em exercício da OAB Nacional, Délio Lins e Silva Júnior, e do procurador especial de Direito Eleitoral do CFOAB, Sidney Sá das Neves.

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A iniciativa também busca aproximar as Comissões de Direito Eleitoral das seccionais da OAB das diretrizes adotadas pelas plataformas digitais durante o período eleitoral. Presidentes das comissões de todo o país poderão acompanhar as discussões sobre o enfrentamento à desinformação e indicar representantes para participar presencialmente do evento. As inscrições, por meio de formulário disponibilizado pelo TSE, terminam na segunda-feira (31/8).

A plataforma reúne conteúdos produzidos por Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), Google, Kwai, LinkedIn, Telegram e TikTok sobre remoção de conteúdos, políticas de uso e regras aplicáveis aos sistemas durante o processo eleitoral. Entre os materiais disponíveis estão informações sobre termos de uso, canais de denúncia, conteúdos institucionais destinados a autoridades e diretrizes de transparência relacionadas ao uso de mídias sociais e inteligência artificial.

Os conteúdos serão disponibilizados no TSE Facilita, iniciativa hospedada na plataforma de educação a distância da EJE/TSE. O espaço apresenta, em linguagem direta e com foco prático, informações sobre etapas e procedimentos do período eleitoral, com destaque para medidas de enfrentamento à desinformação e questões relacionadas ao funcionamento das plataformas digitais. A iniciativa é desenvolvida em articulação com a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED/TSE) e a Secretaria Judiciária (SECJUD) do Tribunal.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 27/08/2026 21:47
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