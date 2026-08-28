Motoristas relatam atraso de 2 horas no trânsito após vazamento de óleo

Motoristas que passavam pela Ponte JK, na manhã desta sexta-feira (28/8), relataram atrasos de até duas horas por conta do congestionamento provocado pelo vazamento de óleo na pista. A situação afetou, principalmente, trabalhadores que seguiam para o expediente e enfrentavam longas filas para conseguir atravessar a ponte.





O marinheiro Nonato Frazão, de 37 anos, disse que ficou preso no trânsito por cerca de duas horas e afirmou que chegaria atrasado ao trabalho. “Por conta dessa demora deles de resolver o problema vou chegar bem atrasado no trabalho”, reclamou.

O morador do Paranoá disse ainda que o atraso pode trazer consequências no emprego, uma vez que precisa cumprir o horário e bater ponto na empresa. “Eu estou duas horas atrasado. Se eu for falar pro meu chefe que atrasei, ele não quer saber. Isso prejudica demais os trabalhadores”, acrescentou.

Quem se deslocou pela ponte precisou adiar compromissos nesta sexta (28) (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

Compromissos

Outros motoristas também relataram dificuldades para chegar aos compromissos . Flor Caetano, secretária, 47, moradora de São Sebastião, contou que estava havia cerca de um hora presa no congestionamento e que também estava atrasada para o trabalho. “Hoje, está difícil demais. Em plena sexta isso acontece. Estou totalmente atrasada”, declarou.





A moradora do Jardim Botânico Larissa Sampaio, 53, também enfrentou problemas para cumprir um compromisso médico. Ela saiu de casa por volta das 9h para uma consulta marcada para 10h, mas ficou presa no trânsito. “Vou precisar remarcar minha consulta. Não tem o que fazer”, disse.













Vazamento

O congestionamento ocorreu após o vazamento de óleo na Ponte JK, que levou à interdição de faixas da via por segurança. Para reduzir os impactos no trânsito, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) implantou uma faixa reversa no local. Todas as faixas estão sendo utilizadas no sentido Plano Piloto, enquanto o sentido Lago Sul está bloqueado.