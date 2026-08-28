Metrô-DF rejeita paralisação dos metroviários e diz que negociações seguem

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) considera prematura a convocação de uma greve enquanto as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 seguem em andamento. A empresa afirma que está comprometida com a busca por uma solução consensual para as reivindicações da categoria.

Na última quarta-feira (26/08), os funcionários do Metrô-DF aprovaram uma paralisação a partir da próxima terça-feira, 1º de setembro. A medida foi tomada por meio do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF), que decretou a mobilização devido à falta de retorno do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Metrô-DF em relação aos pedidos por um novo concurso público.

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Em nota, o Metrô-DF destacou que acompanha as demadas apresentadas. "Desde o início da mediação, o METRÔ-DF tem participado ativamente de todas as tratativas conduzidas pelo Tribunal, adotando providências administrativas concretas para viabilizar as reivindicações apresentadas", declarou. Segundo a empresa, diversas pautas já receberam o aval e encaminhamento favorável da companhia e do GDF.

Em março, o Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô/DF) iniciou uma Reclamação Pré-Processual no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10). O objetivo foi viabilizar a mediação das negociações entre os trabalhadores, a companhia e o Governo do Distrito Federal (GDF).

Concurso público em pauta

O processo de mediação no TRT-10 continua em curso e a principal pendência é a realização de um novo concurso público para recompor o quadro de funcionários. O Metrô-DF afirma que não há negativa da empresa ou do governo sobre o certame.

Segundo a nota, o processo administrativo para o concurso já tramita na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC). Os órgãos envolvidos atuam em conjunto para cumprir as etapas legais, fiscais e orçamentárias necessárias para a autorização. O pedido foi aprovado, inclusive, pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep).

A companhia diz que acompanha o andamento e adota as medidas de sua competência para viabilizar o concurso com a maior celeridade possível, respeitando a legislação.

O Metrô-DF também reconhece o direito de organização dos empregados, mas ressalta que uma paralisação agora pode gerar impactos significativos na mobilidade urbana. A empresa destaca os prejuízos à população que depende do transporte público diariamente.

Greve

O SindMetrô-DF destacou que a paralisação acontecerá por tempo indeterminado. O último concurso público para a contratação de novos funcionários aconteceu em 2013. Segundo Carlos Alberto Cassiano, secretário de assuntos jurídicos do sindicato, a negociação com o Metrô-DF ocorre desde dezembro de 2025, período em que a categoria solicitou um novo certame e novas contratações. Em abril, o SindMetrô-DF deu início a uma reclamação pré-processual no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT).

Entretanto, o Metrô-DF e o GDF pediram para que fosse realizada uma nova discussão, o que teria travado o avanço do texto consensual.

Ainda segundo o sindicato, diante do que classificou como falta de retorno efetivo do governo, o SindMetrô-DF encerrou as tratativas pré-processuais e, em assembleia realizada nessa quarta-feira (26/8), aprovou a deflagração da greve.

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