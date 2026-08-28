Plataforma contratada pela Novacap vazou óleo durante pintura da Ponte JK

Uma plataforma elevatória contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para a execução dos serviços de pintura da Ponte JK foi a responsável pelo vazamento de óleo na madrugada desta sexta-feira (28/8). O equipamento, operado pela empresa responsável pela obra, estava a cerca de 45 metros de altura e era utilizado por quatro trabalhadores quando ocorreu o incidente, por volta de 1h30.

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No momento da ocorrência, quatro trabalhadores utilizavam o equipamento. Segundo a Novacap, após o vazamento, a plataforma ficou impossibilitada de se movimentar e permaneceu no local. “A Novacap esclarece que o equipamento vinha recebendo manutenção regular e que o incidente não deixou vítimas nem provocou danos de maior gravidade”, informou.

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A empresa responsável pela execução do serviço acionou imediatamente o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), que realizou a sinalização e o controle do tráfego na região. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado e adotou as medidas necessárias para conter o óleo derramado e realizar a limpeza da área.

A remoção da plataforma foi feita entre 9h30 e 10h, com apoio do Detran-DF. Após ser retirada da ponte, a máquina foi levada para o canteiro de obras localizado na lateral da entrada da Ponte JK. “O equipamento não pertence à companhia, sendo locado pela empresa contratada para a execução dos serviços. A plataforma será substituída por outro equipamento nos próximos dias, permitindo a continuidade dos trabalhos de pintura da Ponte JK”, acrescentou.

Trânsito

O congestionamento ocorreu após o vazamento de óleo na Ponte JK, que levou à interdição de faixas da via por segurança. Para reduzir os impactos no trânsito, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) implantou uma faixa reversa no local. As faixas estão sendo liberadas aos poucos para que o tráfego flua normalmente.