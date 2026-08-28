"Faremos 4 novos hospitais", diz o candidato Kiko Caputo em campanha

Candidato ao cargo de governador do Distrito Federal, Kiko Caputo (Novo) esteve em uma carreata na manhã desta sexta-feira (28/8), na Candangolândia, de onde seguiu para o Núcleo Bandeirante. Durante a passagem pelas regiões, Caputo conversou com comerciantes e moradores e ouviu as demandas da comunidade. Segundo o candidato, um dos principais problemas relatados pela população local é a saúde. Os moradores também reforçaram a preocupação com a segurança no sistema público de saúde.

De acordo com Caputo, caso seja eleito, ele construirá quatro novos hospitais durante o mandato: um no Guará e outro em São Sebastião. “Faremos o segundo hospital da Ceilândia e, finalmente, um hospital de câncer”, afirmou. O político também defendeu a criação de uma plataforma digital unificada, que permita aos profissionais de saúde acessar exames e o histórico dos pacientes.

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Ainda de acordo com o candidato, uma das prioridades de sua gestão será reduzir as filas de cirurgias no sistema público, por meio de mutirões e do apoio da rede privada. “Temos que reforçar as policlínicas, com mais profissionais e mais equipamentos”, afirmou Caputo.

O candidato também propôs ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde para o período noturno e aos fins de semana. Entre as medidas apresentadas, está ainda a construção de policlínicas em Brazlândia, na Estrutural e no Sol Nascente. Caputo afirmou que pretende acompanhar de perto pacientes com doenças mentais e crônicas.

Na área de assistência farmacêutica, Caputo defendeu melhorias no atendimento da Farmácia Popular. O candidato também afirmou que pretende transformar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em “UBSs plenas”, com a presença de médicos especialistas, além da ampliação do teleatendimento e da integração dos serviços em uma única plataforma digital.

Ao criticar os problemas enfrentados pela população na área da saúde, Caputo citou casos de mortes de bebês em hospitais do Distrito Federal. Segundo ele, os episódios reforçam a necessidade de mudanças na estrutura e no atendimento da rede pública de saúde.

A agenda do candidato continua nesta sexta-feira (28/8), com reuniões com lideranças sindicais. Às 17h, Caputo se reúne com representantes do Sindicato dos Gestores Governamentais, na Asa Norte. Às 19h30, o candidato tem encontro com lideranças sindicais dos bombeiros, médicos e dentistas, no Lago Sul.