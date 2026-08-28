Arruda cita JK e relembra obras da primeira gestão em programa eleitoral

Em primeira propaganda eleitoral gratuita na TV, Arruda usa memória de JK e obras de sua gestão - (crédito: Reprodução)

No primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita na televisão aberta, José Roberto Arruda (PSD), candidato ao Governo do Distrito Federal, recorreu à memória do idealizador de Brasília, Juscelino Kubitschek, e destacou obras e medidas realizadas durante a própria gestão à frente do GDF, entre 2007 e 2010.

A propaganda começou com imagens antigas do ex-presidente Juscelino Kubitschek. “Juscelino acaba de assinar seu primeiro despacho. Sua determinação é sempre a mesma: enfrentar e vencer o que parece impossível”, diz o narrador.

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Em seguida, com imagens atuais de Brasília, Arruda relembrou o lema atribuído a JK. “Juscelino Kubitschek disse: ‘Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz’. Nós não vamos desistir de Brasília. Porque não é sobre obras. É sobre gente. Não é sobre disputa. É sobre ter competência para fazer”, afirmou.

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O candidato mencionou o período em que ficou afastado da política após o envolvimento em casos de improbidade administrativa e corrupção e afirmou que retorna à disputa eleitoral “com a cabeça erguida”. “Há 16 anos eu atravesso uma caminhada pelo deserto. Volto, graças a Deus, de cabeça erguida. Porque a caminhada mais importante começa agora”, disse.

Entre as realizações destacadas na propaganda estão o metrô, a EPTG, a construção do Hospital Regional de Santa Maria e a implantação de escolas em tempo integral. “Eu já fiz, eu sei o caminho e eu sei como resolver”, ressaltou.

A música tema da campanha reforça a ideia de retorno à política e afirma: “O povo chamou e ele voltou. É Arruda para resolver”.

Propaganda eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realizou, na sexta-feira passada, uma audiência pública para definir a ordem e o tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito das eleições de 2026. A veiculação em rádio e TV começou nesta sexta-feira (28/8) e segue até 1º de outubro. A divisão seguiu as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), adotando rodízio diário na ordem de exibição.