Incêndio atinge vegetação próxima a Estação Arniqueiras do metrô

Por Luiz Francisco*
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Um incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira (28), uma vegetação ao lado dos trilhos do metrô, próximo à Estação Arniqueiras, em Águas Claras. Segundo testemunhas, o fogo está se espalhando para outras regiões administrativas vizinhas.
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Apesar de o fogo estar próximo aos trilhos, o Metrô-DF informou que o incêndio ocorre na parte externa da Estação. Por isso, a circulação dos trens funcionam de forma normal.
O incêndio chegou à altura do Setor de Mansões do Park Way (SMPW), na Quadra 5, próximo ao Colégio Arara Azul. o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e está no local para extinguir o incêndio. As causas do acontecimento ainda são desconhecidas
Veja como está o incêndio:
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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