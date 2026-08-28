Adolescente cai em buraco de calçada alagada em avenida de Taguatinga

Beatriz Ocké*
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Uma mulher estava passando pela avenida comercial de Taguatinga quando caiu em um buraco de uma calçada alagada, por volta das 16h40, da quinta-feira (27/8). Segundo a Caesb, o local da ocorrência está isolado desde a noite de quinta-feira com equipes técnicas que atuam nas reparações necessárias na tubulação da calçada.
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Em vídeo gravado por uma câmera de segurança, é possível identificar o momento em que a mulher tenta passar pela área alagada e é surpreendida por um buraco. Ao cair, ela fica imersa até o pescoço na água e é puxada para fora por uma mulher que passava ao lado da inundação.
Em nota enviada ao Correio, a Caesb informou lamentar o acidente ocorrido com a pedestre e que está à disposição para prestar qualquer apoio necessário, inclusive de eventual prejuízo material. Ainda reforçou que, ao identificar vazamento de água ou esgoto, a população pode acionar imediatamente a Caesb pelo aplicativo, WhatsApp (61) 3029-8115, Central 115 ou site da Caesb?.
Veja o vídeo:
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