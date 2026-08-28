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Adolescente cai em buraco de calçada alagada em avenida de Taguatinga

Pedestre ficou imersa na água que inundava o local; Caesb afirma que equipes trabalham para restaurar tubulação

Adolescente cai em buraco escondido por lama e água em calçada de avenida comercial em Taguatinga - (crédito: Material cedido ao Correio)
Adolescente cai em buraco escondido por lama e água em calçada de avenida comercial em Taguatinga - (crédito: Material cedido ao Correio)

Beatriz Ocké*

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Uma mulher estava passando pela avenida comercial de Taguatinga quando caiu em um buraco de uma calçada alagada, por volta das 16h40, da quinta-feira (27/8). Segundo a Caesb, o local da ocorrência está isolado desde a noite de quinta-feira com equipes técnicas que atuam nas reparações necessárias na tubulação da calçada.

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Em vídeo gravado por uma câmera de segurança, é possível identificar o momento em que a mulher tenta passar pela área alagada e é surpreendida por um buraco. Ao cair, ela fica imersa até o pescoço na água e é puxada para fora por uma mulher que passava ao lado da inundação. 

Em nota enviada ao Correio, a Caesb informou lamentar o acidente ocorrido com a pedestre e que está à disposição para prestar qualquer apoio necessário, inclusive de eventual prejuízo material. Ainda reforçou que, ao identificar vazamento de água ou esgoto, a população pode acionar imediatamente a Caesb pelo aplicativo, WhatsApp (61) 3029-8115, Central 115 ou site da Caesb?. 

Veja o vídeo:

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 15:35
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