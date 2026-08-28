Samara Mineiro promete nomear 15 mil profissionais para a saúde no DF

Segundo Samara, a ampliação do quadro de servidores seria uma das principais medidas - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal Samara Mineiro (UP) prometeu, nesta sexta-feira (28/8), nomear 15 mil profissionais na saúde por meio de concursos públicos caso seja eleita. A declaração ocorreu durante uma agenda de campanha em frente ao Hospital de Base, onde a candidata distribuiu panfletos e conversou com pacientes, acompanhantes e trabalhadores sobre as dificuldades enfrentadas no atendimento público de saúde.

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Segundo Samara, a ampliação do quadro de servidores seria uma das principais medidas para enfrentar a demora no atendimento e a falta de profissionais nas unidades públicas do Distrito Federal. “A nossa proposta é a nomeação de 15 mil profissionais da saúde realizando um concurso público garantindo a contratação de 4.800 médicos, 5 mil técnicos de enfermagem, 1.500 enfermeiros e todas as outras áreas que a gente sabe que estão com déficit de funcionários no SUS”, afirmou.

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Ao Correio, a candidata disse que escolheu o Hospital de Base como ponto da agenda por considerar a unidade um exemplo dos problemas enfrentados pela saúde pública do DF. O hospital é administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF). “O Hospital de Base é um símbolo de como o IGES não tem conseguido garantir de fato uma saúde pública de qualidade para o povo do Distrito Federal”, disse.

Samara também citou a morte de uma pessoa na porta do Hospital de Base neste ano como exemplo da situação que, segundo ela, demonstra a gravidade da crise na saúde pública. “Temos a precarização do trabalho dos funcionários do Iges, a falta de funcionários e uma fila que inclusive resultou em todo esse sistema precário de saúde”, afirmou.

Durante a distribuição de panfletos, Samara disse ter ouvido reclamações principalmente relacionadas à demora para conseguir atendimento e à dificuldade de dar continuidade ao tratamento depois da primeira consulta. Segundo ela, pacientes também relatam problemas para realizar exames e conseguir consultas com médicos especialistas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “A população reclama bastante da demora no atendimento e como, às vezes, consegue uma consulta e depois tem muita dificuldade para conseguir encaminhamento”, afirmou.

Samara criticou o modelo de gestão adotado pelo governo e afirmou que, caso seja eleita, pretende promover uma mudança ampla na administração do Distrito Federal. Ela classificou a proposta como uma “completa renovação” em relação às políticas atualmente adotadas. “Vai ser uma completa renovação. Esse governo tem deixado o Distrito Federal em total caos”, disse.