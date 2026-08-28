Idoso é preso por importunação sexual em rodoviária de Planaltina

O homem tentou fugir, mas foi localizado e detido pela polícia ainda nas imediações da rodoviária - (crédito: Divulgação/PCGO)

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (28/8), acusado de cometer importunação sexual na rodoviária de Planaltina. A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), como parte das ações da 2ª fase da Operação Mulher Segura, liderada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

A intervenção policial ocorreu logo após testemunhas comparecerem à delegacia para denunciar a conduta do suspeito no terminal coletivo. Ao chegar ao local, a equipe colheu o relato de uma das vítimas, que afirmou que o idoso sentou-se próximo a ela, fixou o olhar e começou a se masturbar.

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Repreendido por populares que presenciaram a cena, o homem tentou fugir, mas foi localizado e detido pela polícia ainda nas imediações da rodoviária. Na delegacia, testemunhas relataram aos investigadores que o suspeito é reincidente e costuma praticar o mesmo crime com frequência no local, fazendo outras mulheres e adolescentes vítimas. Ele permanece à disposição da Justiça.

