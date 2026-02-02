Professor de futebol é preso por estupro de vulnerável em Águas Lindas (GO)

Um professor de uma escola de futebol em Águas Lindas (GO), de 32 anos, foi preso suspeito de ter estuprado um adolescente de 13 anos na última quarta-feira (28/1). A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Águas Lindas, cumpriu mandado de prisão preventiva contra Itamar Santos dos Anjos. A prisão, inclusive, ocorreu no local de trabalho do investigado: uma quadra de esportes da região. Agora, ele é investigado por crimes de natureza sexual contra menores.
De acordo com o inquérito policial, Itamar utilizava sua posição como instrutor em diversas escolinhas de futebol da cidade para atrair as vítimas. A delegada Tamires Teixeira, responsável pelo caso, detalhou que ele teria conquistado a confiança da família do adolescente com a promessa de impulsionar sua carreira no futebol. "Ele usava o pretexto de agenciar a carreira para se aproximar e ganhar confiança, chegando, inclusive, a consumar as relações sexuais com a vítima".
A investigação aponta ainda que o suspeito mantinha diálogos de cunho sexual explícito com o menor, com base em provas de conversas em redes sociais. Em trechos de conversas obtidos pela polícia, o suspeito solicitava fotos do corpo do menor.
Os aparelhos eletrônicos do suspeito foram apreendidos por agentes da DPCA para identificar possíveis registros dos abusos ou comunicações que comprovem a materialidade do crime.
Alerta
A PCGO optou pela divulgação da identidade e da imagem do preso para que eventuais outras vítimas reconheçam o agressor e formalizem a denúncia.
