InícioCidades DF
CRIME

Professor de futebol é preso por estupro de vulnerável em Águas Lindas (GO)

Suspeito teria utilizado promessas de carreira esportiva para ganhar confiança de adolescente de 13 anos e familiares. Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) divulgou imagem do acusado para possibilitar outras denúncias

PCGO divulgou a imagem do suspeito para que possíveis vítimas reconheçam o autor e formalizem denúncia - (crédito: Divulgação/PCGO)
PCGO divulgou a imagem do suspeito para que possíveis vítimas reconheçam o autor e formalizem denúncia - (crédito: Divulgação/PCGO)

Um professor de uma escola de futebol em Águas Lindas (GO), de 32 anos, foi preso suspeito de ter estuprado um adolescente de 13 anos na última quarta-feira (28/1). A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Águas Lindas, cumpriu mandado de prisão preventiva contra Itamar Santos dos Anjos. A prisão, inclusive, ocorreu no local de trabalho do investigado: uma quadra de esportes da região. Agora, ele é investigado por crimes de natureza sexual contra menores. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com o inquérito policial, Itamar utilizava sua posição como instrutor em diversas escolinhas de futebol da cidade para atrair as vítimas. A delegada Tamires Teixeira, responsável pelo caso, detalhou que ele teria conquistado a confiança da família do adolescente com a promessa de impulsionar sua carreira no futebol. "Ele usava o pretexto de agenciar a carreira para se aproximar e ganhar confiança, chegando, inclusive, a consumar as relações sexuais com a vítima".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A investigação aponta ainda que o suspeito mantinha diálogos de cunho sexual explícito com o menor, com base em provas de conversas em redes sociais. Em trechos de conversas obtidos pela polícia, o suspeito solicitava fotos do corpo do menor.

Os aparelhos eletrônicos do suspeito foram apreendidos por agentes da DPCA para identificar possíveis registros dos abusos ou comunicações que comprovem a materialidade do crime.

Alerta

A PCGO optou pela divulgação da identidade e da imagem do preso para que eventuais outras vítimas reconheçam o agressor e formalizem a denúncia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Carlos Silva e Vitória Torres
postado em 02/02/2026 18:18 / atualizado em 02/02/2026 18:54
SIGA
x