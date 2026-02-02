Professor de futebol é preso por estupro de vulnerável em Águas Lindas (GO)

PCGO divulgou a imagem do suspeito para que possíveis vítimas reconheçam o autor e formalizem denúncia - (crédito: Divulgação/PCGO)

Um professor de uma escola de futebol em Águas Lindas (GO), de 32 anos, foi preso suspeito de ter estuprado um adolescente de 13 anos na última quarta-feira (28/1). A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Águas Lindas, cumpriu mandado de prisão preventiva contra Itamar Santos dos Anjos. A prisão, inclusive, ocorreu no local de trabalho do investigado: uma quadra de esportes da região. Agora, ele é investigado por crimes de natureza sexual contra menores.

De acordo com o inquérito policial, Itamar utilizava sua posição como instrutor em diversas escolinhas de futebol da cidade para atrair as vítimas. A delegada Tamires Teixeira, responsável pelo caso, detalhou que ele teria conquistado a confiança da família do adolescente com a promessa de impulsionar sua carreira no futebol. "Ele usava o pretexto de agenciar a carreira para se aproximar e ganhar confiança, chegando, inclusive, a consumar as relações sexuais com a vítima".

A investigação aponta ainda que o suspeito mantinha diálogos de cunho sexual explícito com o menor, com base em provas de conversas em redes sociais. Em trechos de conversas obtidos pela polícia, o suspeito solicitava fotos do corpo do menor.

Os aparelhos eletrônicos do suspeito foram apreendidos por agentes da DPCA para identificar possíveis registros dos abusos ou comunicações que comprovem a materialidade do crime.

Alerta

A PCGO optou pela divulgação da identidade e da imagem do preso para que eventuais outras vítimas reconheçam o agressor e formalizem a denúncia.