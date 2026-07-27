Homem é preso após espancar e ameaçar matar companheira em Planaltina

O agressor desferiu socos, puxões de cabelo e aplicou uma esganadura contra a vítima - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) após agredir e ameaçar de morte a própria companheira. O caso de violência doméstica ocorreu em Planaltina (GO) e foi registrado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Segundo as investigações, o ataque começou após uma discussão motivada por ciúmes.

O agressor desferiu socos, puxões de cabelo e aplicou uma esganadura contra a vítima. Em seguida, ele pegou uma faca e tentou cortar os cabelos dela à força. Não satisfeito com a violência física, o suspeito ainda fez ameaças explícitas antes de fugir do local: “Se eu for preso, quando sair da cadeia, eu mato você!”, disse.

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A vítima compareceu à Deam acompanhada de uma testemunha e apresentava diversos ferimentos visíveis no rosto e pelo corpo. Com as informações e características do agressor, a equipe policial iniciou diligências imediatas, localizando e prendendo o homem ainda dentro do período do flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui histórico criminal e havia sido preso anteriormente por crimes no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Planaltina, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

