Motorista embriagado tenta atropelar policiais e bate carro no quartel da PM

Por Luiz Francisco*
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (28/8), um homem embriagado em Santa Maria. Segundo as equipes, o indíviduo tentou atropelar os policiais e bateu o carro contra o quartel da PM.
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Os militares foram acionados por um motorista de ambulância, que relatou estar sendo seguido por um veículo. Ao estacionar para falar com a equipe, o condutor do carro suspeito de perseguição avançou em direção aos policiais militares tentanto atropelá-los e, em seguida, derrubou o portão do quartel.
A equipe chegou a disparar contra o veículo para conter ação de risco iminente aos policiais. O condutor tentou fugir a pé, mas foi interceptado. Ele também tentou resistir com agressão aos policias, porém foi contido e imobilizado.
A PMDF acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para prestar os primeiros socorros ao indivíduo, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Santa Maria.
Os militares registraram a ocorrência na 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foram registrados os crimes de direção perigosa, embriaguez ao volante, resistência e dano. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a perícia no local para apurar os danos causados ao patrimônio público e as circunstâncias dos demais delitos.
*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti
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