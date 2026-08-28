Dois suspeitos são presos por espancarem homem em Ceilândia

O morador da Espanha estava consciente, porém apresentava diversas lesões e grande quantidade de sangue no interior do veículo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco* - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (28/8), dois suspeitos de participação em um espancamento contra um homem em Ceilândia. Segundo as autoridades, a vítima é morador da Espanha e estava no Brasil há poucos dias para visitar a família. A nacionalidade dele não foi divulgada.

De acordo com os policiais, as agressões tiveram início após a vítima estacionar o carro nas proximidades de uma loja localizada na CNM 02, Bloco D. Ao sair do veículo, o homem foi abordado por um indivíduo que exigiu a chave do carro. Com a resposta negativa, iniciou-se uma luta corporal, momento em que apareceram mais dois agressores para espancar a vítima.

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A equipe foi acionada por pessoas que observaram o crime. Durante o deslocamento, os policiais encontraram um dos indivíduos detido por um segurança de uma loja, que relatou aos militares que o suspeito havia participado das agressões juntamente com outros dois envolvidos.

Quando os policiais encontraram a vítima, ele estava consciente, porém apresentava diversas lesões e grande quantidade de sangue no interior do carro. A equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Ainda no local, outro suspeito apareceu, sendo reconhecido pelo segurança como um dos agressores do morador da Espanha. Durante a revista dos policiais, o indivíduo estava com uma faca.

Diante dos acontecimentos, os dois agressores foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). O veículo utilizado pela vítima também foi conduzido para a Delegacia e entregue para os procedimentos legais.

Veja o momento das agressões:



*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates