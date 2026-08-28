Caesb isola área alagada e fura calçada para restaurar tubulação em Taguatinga

Beatriz Ocké
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A Caesb isolou uma área em uma calçada na Avenida Comercial de Taguatinga para restaurar a tubulação que estourou na quinta-feira (27/8). A equipe técnica trabalha no local desde a tarde de quinta, quando uma adolescente caiu em um buraco escondido pela lama e a água que vazava no local.
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Na calçada, uma cratera maior foi aberta pela equipe para identificar o que gerou o vazamento. O trabalho deve se estender até o fim do dia. As duas lojas em frente à cratera estão fechadas e outra, ao lado, está aberta, mas sem energia e àgua. Um dos comerciantes, Emerson Lima, contou que os cabos de energia foram rompidos. "A Aneel passou aqui de manhã porque eles descobriram que os cabos de energia de romperam. Vai demorar aqui ainda, pois parece que os cabos não aceitam emenda e eles só podem ligar a energia quando a Caesb resolver o problema da àgua", relatou.
A água, ainda em grande quantidade, também escorre para a faixa de carros e para a calçada dos comércios. Pedestres que passam perto da área isolada têm que driblar poças de água e de lama pelo caminho.
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