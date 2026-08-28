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Caesb isola área alagada e fura calçada para restaurar tubulação em Taguatinga

Uma cratera maior foi aberta pela equipe para identificar o que gerou o vazamento. O trabalho deve se estender até o fim do dia

A equipe trabalha no local desde a tarde de quinta-feira (27/8) e devem permanecer até o fim do dia - (crédito: Beatriz Ocke/CB/D.A Press)
A equipe trabalha no local desde a tarde de quinta-feira (27/8) e devem permanecer até o fim do dia - (crédito: Beatriz Ocke/CB/D.A Press)

Beatriz Ocké

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A Caesb isolou uma área em uma calçada na Avenida Comercial de Taguatinga para restaurar a tubulação que estourou na quinta-feira (27/8). A equipe técnica trabalha no local desde a tarde de quinta, quando uma adolescente caiu em um buraco escondido pela lama e a água que vazava no local. 

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Na calçada, uma cratera maior foi aberta pela equipe para identificar o que gerou o vazamento. O trabalho deve se estender até o fim do dia. As duas lojas em frente à cratera estão fechadas e outra, ao lado, está aberta, mas sem energia e àgua. Um dos comerciantes, Emerson Lima, contou que os cabos de energia foram rompidos. "A Aneel passou aqui de manhã porque eles descobriram que os cabos de energia de romperam. Vai demorar aqui ainda, pois parece que os cabos não aceitam emenda e eles só podem ligar a energia quando a Caesb resolver o problema da àgua", relatou. 

  • Quem passa pela avenida encontra poças de água e lama pelo asfalto
    Quem passa pela avenida encontra poças de água e lama pelo asfalto Beatriz Ocké/CB/D.A Press
  • Pedestres contornam área isolada para passar para o outro lado da calçada
    Pedestres contornam área isolada para passar para o outro lado da calçada Beatriz Ocké/CB/D.A Press
  • Fluxo de água perto do buraco escorre para outra calçada
    Fluxo de água perto do buraco escorre para outra calçada Beatriz Ocké/CB/D.A Press

 A água, ainda em grande quantidade, também escorre para a faixa de carros e para a calçada dos comércios. Pedestres que passam perto da área isolada têm que driblar poças de água e de lama pelo caminho. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 16:13 / atualizado em 28/08/2026 16:14
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