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Kiko Caputo defende combate à corrupção para melhorar Saúde no DF

Durante agenda em Brazlândia, o candidato fez críticas à administração do DF e prometeu a Estrada Parque Brazlândia

Kiko Caputo participou de café da manhã com apoiadores e lideranças locais em Brazlândia - (crédito: Divulgação/ Campanha Kiko Caputo)
Kiko Caputo participou de café da manhã com apoiadores e lideranças locais em Brazlândia - (crédito: Divulgação/ Campanha Kiko Caputo)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

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O candidato ao Governo do Distrito Federal, Kiko Caputo (Novo), participou de café da manhã com apoiadores e lideranças locais em Brazlândia, na manhã deste sábado (29/8). Em seguida, ainda em Brazlândia, caminhou com os apoiadores de campanha. 

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Na ocasião, Caputo, que já havia declarado que a Saúde seria prioridade em sua gestão, defendeu o combate à corrupção como forma de garantir que os recursos destinados à área sejam efetivamente convertidos em melhorias para a população. 

“Nós precisamos fechar os ralos da corrupção e fazer com que o dinheiro que o DF gasta na saúde, chegue na ponta, remunere melhor os profissionais, dê condições de trabalho para os profissionais e, principalmente, dê estrutura para que a saúde seja prestada com qualidade”, afirmou. 

O candidato ainda afirmou que o GDF possui recursos para levar desenvolvimento à população, mas que  “falta vergonha na cara de quem administra”.

Ainda durante o encontro, Caputo afirmou  que pretende entregar a chamada Estrada Parque Brazlândia, com a conclusão do projeto da DF-097, que prevê a ligação entre Brazlândia e o Plano Piloto.

“Se hoje levamos mais de duas horas para chegar ao Plano Piloto ou a outras regiões, com a criação da Estrada Parque Brazlândia, esse tempo será reduzido consideravelmente. Assim, poderemos dedicar esse tempo à família, aos estudos e ao lazer”, disse.

O candidato também defendeu um programa permanente de pavimentação e conservação das estradas rurais. A prioridade, segundo ele, seria atender inicialmente trechos apontados por lideranças da região, como a DF-445 Norte, a DF-435 e os segmentos remanescentes da DF-001.

A agenda de Kiko Caputo neste sábado ainda inclui: 

14h: encontro com apoiadores e caminhada em Samambaia;

17h30: corrida da Advocacia, em frente ao Palácio do Buriti;

20h: encontro com apoiadores em Planaltina.

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Por Correio Braziliense
postado em 29/08/2026 14:01
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