Kiko Caputo defende combate à corrupção para melhorar Saúde no DF

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio
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O candidato ao Governo do Distrito Federal, Kiko Caputo (Novo), participou de café da manhã com apoiadores e lideranças locais em Brazlândia, na manhã deste sábado (29/8). Em seguida, ainda em Brazlândia, caminhou com os apoiadores de campanha.
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Na ocasião, Caputo, que já havia declarado que a Saúde seria prioridade em sua gestão, defendeu o combate à corrupção como forma de garantir que os recursos destinados à área sejam efetivamente convertidos em melhorias para a população.
“Nós precisamos fechar os ralos da corrupção e fazer com que o dinheiro que o DF gasta na saúde, chegue na ponta, remunere melhor os profissionais, dê condições de trabalho para os profissionais e, principalmente, dê estrutura para que a saúde seja prestada com qualidade”, afirmou.
O candidato ainda afirmou que o GDF possui recursos para levar desenvolvimento à população, mas que “falta vergonha na cara de quem administra”.
Ainda durante o encontro, Caputo afirmou que pretende entregar a chamada Estrada Parque Brazlândia, com a conclusão do projeto da DF-097, que prevê a ligação entre Brazlândia e o Plano Piloto.
“Se hoje levamos mais de duas horas para chegar ao Plano Piloto ou a outras regiões, com a criação da Estrada Parque Brazlândia, esse tempo será reduzido consideravelmente. Assim, poderemos dedicar esse tempo à família, aos estudos e ao lazer”, disse.
O candidato também defendeu um programa permanente de pavimentação e conservação das estradas rurais. A prioridade, segundo ele, seria atender inicialmente trechos apontados por lideranças da região, como a DF-445 Norte, a DF-435 e os segmentos remanescentes da DF-001.
A agenda de Kiko Caputo neste sábado ainda inclui:
14h: encontro com apoiadores e caminhada em Samambaia;
17h30: corrida da Advocacia, em frente ao Palácio do Buriti;
20h: encontro com apoiadores em Planaltina.
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