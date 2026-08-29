Leandro Grass promete pacote de obras para cidades do DF

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio Braziliense

O candidato ao comando do Palácio do Buriti, Leandro Grass (PT), conversou com trabalhadores e frequentadores da Feira de São Sebastião na manhã deste sábado (29/8). Na ocasião, Grass afirmou que a infraestrutura do Distrito Federal está negligenciada e que faltam investimentos do Governo para atender às necessidades da população.

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“A gente tem andado em todas as cidades e visto uma coisa muito parecida: falta de infraestrutura. Várias regiões do DF ainda não têm asfalto, esgoto, água tratada, luz, calçada, acessibilidade, inclusive áreas que já foram regularizadas mas que não receberam por parte do GDF o devido investimento”, afirmou.

O candidato destacou que, se eleito, ampliará esforços para melhorar a infraestrutura do DF e garantir direitos à população. “No meu governo, vamos fazer um grande programa de infraestrutura para levar água tratada, esgoto, asfalto para onde ainda não chegou e dar qualidade de vida para população e as pessoas terem direito àquilo que é delas”, disse.

Em seguida, o postulante visitou o projeto social O Farol, que promove atividades de esporte, cultura e educação às famílias da região do Morro da Cruz, em São Sebastião. O candidato aproveitou a visita para apresentar propostas à educação. Grass afirmou que, caso eleito, ampliará as escolas integrais na capital, que julga serem poucas.

“A gente defende escola integral, que a criança ou adolescente permaneça por mais de um turno, que tenha quatro ou cinco refeições , que tenha aula de artes, esporte, trabalhar com tecnologia, que os mais velhos saiam da escola com uma profissão, com habilitação para poder trabalhar”, afirmou.

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O candidato ainda participou do comício de lançamento da campanha de Roberto Policarpo (PT) para deputado federal, junto com outros candidatos a deputado distrital, no Setor de Clubes Sul, na Asa Sul.

Ao subir no palco, Grass prometeu fazer reforma agrária e afirmou que “as terras da Terracap não podem ser de grileiros”. O postulante também prometeu ampliar o programa de moradias populares e acusou a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB de ser corrupta. “Vamos tirar o povo da fila da CODHAB, que virou um ninho de corrupção”, criticou.

Grass ainda aproveitou o discurso para fazer uma provocação à atual governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP). “Aqui não vai ter governador preguiçoso não, não vai ter governadora que finge que nada acontece, vai ter governador que vai andar no meio da rua para levar investimento para quem mais precisa. E vai ter um deputado federal que estará comigo, o nome dele é Policarpo”.