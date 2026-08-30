Leandro Grass visita creche na Estrutural e promete investimentos

Leandro Grass visitou a a Creche Guerreiros da Alegria, na Estrutural, e promete mudanças - (crédito: Matheus Oliveira/Esp/CB )

O candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), visitou neste domingo (30/8) a Creche Guerreiros da Alegria, em Santa Luzia, na Estrutural. A agenda de campanha do representante da legenda foi marcada por críticas ao atual governo e à falta de infraestrutura e de equipamentos públicos para a população.

O petista enfatizou que a região foi abandonada e defendeu a ampliação de obras de saneamento, além de investimentos em saúde, educação e moradia. “Santa Luzia está abandonada pelo governo. Aqui falta água, saneamento, falta esgoto, falta asfalto, falta escola, falta saúde pública, falta dignidade. As pessoas estão aqui há muito tempo aguardando uma resposta do GDF sobre moradia, sobre habitação”, afirmou Grass.

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O candidato também destacou que pretende ampliar as obras de saneamento realizadas na região com recursos federais. “A gente vai cuidar de Santa Luzia, trazer a infraestrutura urbana para cá, trazer água e saneamento. A obra da Caesb começou a partir do governo federal, com financiamento federal. Vamos ampliar essa obra para outras áreas aqui e trazer o que as pessoas precisam”, declarou.

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Durante a visita, o candidato também criticou uma estrutura instalada recentemente na comunidade. “É de uma disfarçatez, de uma ignorância também, achando que o povo é bobo. O povo não é bobo. As pessoas sabem que aqui não chegou nada. Na véspera da eleição fazem uma grade aqui. As pessoas estão decepcionadas. Elas querem algo de concreto. Elas não querem mais discurso, promessas de campanha. Elas querem dignidade”, afirmou.

Grass ainda acrescentou que sua candidatura pretende dialogar com diferentes setores da população. “Eu não vou governar só para quem pensa igual a mim, igual a nós. A gente vai governar para todo mundo. Muita gente está percebendo que, para além do meu partido, do meu nome, existe um projeto”, disse.

