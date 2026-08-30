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Paula Belmonte visita feiras e participa de aulão solidário

A candidata ao governo do DF pelo PSDB dedicou a manhã para visitar feiras no Guará, Vicente Pires e Samambaia

Paula Belmonte em aulão solidário em Taguatinga - (crédito: Luís Tajes/Divulgação)
Paula Belmonte em aulão solidário em Taguatinga - (crédito: Luís Tajes/Divulgação)

A candidata ao GDF Paula Belmonte (PSDB) tem dedicado um espaço em sua agenda para visitar as feiras do Distrito Federal. Neste domingo (30/8), esteve na Feira do Guará, na Feira de Vicente Pires e na Feira do Rolo, em Samambaia. Belmonte prometeu voltar sua atenção para os trabalhadores e o ambiente.

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“Eu tenho percorrido as feiras e conversado com quem está atrás do balcão todos os dias. São pessoas que trabalham, geram emprego, sustentam suas famílias e movimentam a economia das nossas cidades. Queremos transformar essa escuta em compromisso e ação”, afirma Paula. A candidata busca segurança jurídica para os permissionários, melhoria de infraestrutura e fortalecimento dos polos de comércio.

Belmonte também foi a dois aulões solidários na Ceilândia e em Taguatinga, para o concurso da Sedes, que acontece no próximo domingo (6/9). 

Paula destacou que áreas como assistência e desenvolvimento social precisam de estrutura e de servidores para atender a população em situação de vulnerabilidade e construir caminhos para que essas famílias conquistem autonomia.

“Esse concurso tem uma importância enorme, porque, quando vocês estiverem lá, estarão ajudando a levar oportunidades para que essas pessoas tenham desenvolvimento. É nisso que eu acredito”, afirmou.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 30/08/2026 16:32 / atualizado em 30/08/2026 16:33
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